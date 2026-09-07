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Погребват Ратко Младич в Сърбия

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Хиляди се подредиха, за да изпратят генерала, известен като "Касапинът на Балканите"

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В Сърбия погребват осъдения за военни престъпления бивш командир на армията на босненските сърби Ратко Младич.

Хиляди хора се наредиха пред храма в белградския квартал Видиковац, в който бяха изложени тленните останки на Младич. Той почина в затвора на ООН в Хага на 84-годишна възраст.

Много от хората носеха тениски с лика му и негови портрети.

Макар и известен с прозвището "Касапинът на Балканите", Младич остава почитана фигура за много сърби в Сърбия и в автономната Република Сръбска в Босна и Херцеговина. Въпреки първоначалните заявки, той няма да бъде удостоен с погребение с държавни почести. Представители на Европейския съюз предупредиха, че то би застрашило перспективите за присъединяване на страната към блока.

#Поклонение, #Ратко Младич #Белград

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