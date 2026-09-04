Погребението на Ратко Младич ще се състои с понеделник в Сърбия

Самолетът с тленните останки на Ратко Младич – бившия босненско-сръбски генерал, осъден за геноцид по време на войната в Босна, кацна в Сърбия снощи.

Младич, наричан „Касапинът на Балканите", почина миналия четвъртък в затвора на ООН в Хага на 84-годишна възраст след множество инфаркти. Той излежаваше доживотна присъда за престъпления срещу човечеството и военни престъпления заради клането в Сребреница през 1995 година. Съдът в Хага започна стандартно разследване на обстоятелствата около смъртта му. Утре в Генералния щаб на сръбската армия ще бъде поклонението над Младич. Той ще бъде погребан в понеделник в Белград.