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Погребението на Ратко Младич ще се състои с понеделник в Сърбия

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Самолетът с тленните останки на Ратко Младич – бившия босненско-сръбски генерал, осъден за геноцид по време на войната в Босна, кацна в Сърбия снощи.

Младич, наричан „Касапинът на Балканите", почина миналия четвъртък в затвора на ООН в Хага на 84-годишна възраст след множество инфаркти. Той излежаваше доживотна присъда за престъпления срещу човечеството и военни престъпления заради клането в Сребреница през 1995 година. Съдът в Хага започна стандартно разследване на обстоятелствата около смъртта му. Утре в Генералния щаб на сръбската армия ще бъде поклонението над Младич. Той ще бъде погребан в понеделник в Белград.

#Сърбия #Ратко Младич #погребение

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