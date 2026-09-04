Инфраструктурата на курортите: В Несебър ще обсъждат развитието на туристическите райони

Двама министри ще се срещнат днес с представители на туристическия бранш в Несебър. Разговорът ще е за развитието на курортите и проблемите, които бизнесът поставя пред държавата и местната власт.

В срещата ще участват министърът на регионалното развитие Иван Шишков и министърът на туризма Илин Димитров. Тя е част от поредицата „Курорти и инфраструктура“, която събира на едно място държавата, общините и туристическия сектор. Фокусът е върху развитието на туристическите райони, състоянието на инфраструктурата и координацията между институциите и бизнеса.