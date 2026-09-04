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Временно захлаждане в петък

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Ще преобладава слънчево време, но около и след обяд на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има валежи, придружени от гръмотевици. Със силен вятър от север-северозапад ще нахлува по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София – около 27°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд - от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 26 до 29°. Температурата на морската вода е от 24° до 26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, съъ следобедни валежи и гръмотевици в масивите от Южна България и Централна и Източна Стара планина. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

В събота ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне, в много райони в Южна България ще стихне. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса.

В неделя ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Ще бъде ветровито, а дневните температури слабо ще се понижат.

В началото на следващата седмица временни увеличения на облачността ще има над Източна България и планините и на отделни места е възможно да превали. Вятърът ще отслабне, а максималните температури ще са още малко по-ниски. Ще се понижат и минималните.

#временно захлаждане #Прогноза за времето, #аномалии #новини в Метрото

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