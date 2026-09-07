Белгия отказа да подкрепи Инфантино за нов мандат начело на ФИФА

Белгийската футболна федерация отказа да подкрепи Джани Инфантино за нов мандат начело на ФИФА. От централата посочиха като причина проблеми с прозрачността и управлението, както и начина, по който е бил разгледан казусът с червения картон на американския национал Фоларин Балогун по време на световното първенство това лято.

Инфантино е подложен на все по-силен натиск след спорния си план за продажба на дялове от бъдещи световни първенства, който предизвика остра реакция. В неделя от ФИФА потвърдиха, че 55-годишният швейцарец възнамерява да се кандидатира отново на изборите догодина за последен мандат, който ще продължи до 2031 година.

Кралската белгийска футболна асоциация обяви, че решението ѝ да не подкрепи Инфантино е свързано с начина, по който ФИФА „не е показала прозрачност“ при разглеждането както на спорното предложение, така и на случая с Балогун.