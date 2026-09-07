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Ще се повишат ли още температурите?

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И в следобедните часове се очаква слънчево време.

Максималните температури ще са между 26° и 31°, в София - около 28°, по Черноморието между 25° и 27°.

Вятърът ще е от изток-североизток, предимно слаб.

Предимно слънчево ще бъде и утре. Преди обяд над източните райони с ниска , а след обяд над Северна България, с разкъсана висока облачност.

Максималните температури ще са между 27° и 32°, в София – около 29°.

Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в Североизточна България – от изток-югоизток.

Слънчево ще бъде и на морския бряг с до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 24°-26°.

Температурата на морската вода е 24-25°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево, по високите части със слаб до умерен, северозападен вятър.

Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 19° на Алеко, до 23° на Боровец и Пампорово.

През следващите дни до края на седмицата ще преобладава слънчево време, със следобедни превалявания на отделни места над западната половина от страната. В планините е възможно и да прегърми. Ще духа предимно слаб, до умерен вятър от изток-югоизток.

Температурите бавно ще се повишават и максималните ще са около 30°, а най-високи ще бъдат в петък, когато ще достигат на места до 34°-35°.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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