Добрич отбелязва 110 години от освобождението на Южна Добруджа

110 години от Добричката епопея отбелязваме днес.





Честванията започнаха с възпоменателни церемонии във Военното гробище - музей в Добрич, където панихида за загиналите отслужи митрополит Йоан и на Мемориала на загиналите от Шеста пехотна бдинска дивизия край село Козлодуйци.

Над 1000 български войници дават живота си в сраженията с румънци и руснаци, и с победата си допринасят за освобождението на Южна Добруджа.

Най-кръвопролитна е битката на 7 септември, когато загиват над 600 български войници и офицери.