Добрич отбелязва 110 години от освобождението на Южна Добруджа

Митрополит Йоан отслужи панихида на Мемориала на загиналите от Шеста пехотна бдинска дивизия край Козлодуйци
110 години от Добричката епопея отбелязваме днес.
Честванията започнаха с възпоменателни церемонии във Военното гробище - музей в Добрич, където панихида за загиналите отслужи митрополит Йоан и на Мемориала на загиналите от Шеста пехотна бдинска дивизия край село Козлодуйци.
Над 1000 български войници дават живота си в сраженията с румънци и руснаци, и с победата си допринасят за освобождението на Южна Добруджа.
Най-кръвопролитна е битката на 7 септември, когато загиват над 600 български войници и офицери.
Радослав Симеонов, историк: "Тази битка имаше трагичната съдба да бъде забравена. Тя беше изтрита по политически и конюнктурни причини."
митрополит Йоан: "И затова в днешната съвременна политическа обстановка е изключително важно да има държавни мъже, които наистина да удовлетворят тази жива памет и този подвиг на тези загинали човеци."