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Добрич отбелязва 110 години от освобождението на Южна Добруджа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
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Митрополит Йоан отслужи панихида на Мемориала на загиналите от Шеста пехотна бдинска дивизия край Козлодуйци

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110 години от Добричката епопея отбелязваме днес.



Честванията започнаха с възпоменателни церемонии във Военното гробище - музей в Добрич, където панихида за загиналите отслужи митрополит Йоан и на Мемориала на загиналите от Шеста пехотна бдинска дивизия край село Козлодуйци.

Над 1000 български войници дават живота си в сраженията с румънци и руснаци, и с победата си допринасят за освобождението на Южна Добруджа.

Най-кръвопролитна е битката на 7 септември, когато загиват над 600 български войници и офицери.

Радослав Симеонов, историк: "Тази битка имаше трагичната съдба да бъде забравена. Тя беше изтрита по политически и конюнктурни причини."

митрополит Йоан: "И затова в днешната съвременна политическа обстановка е изключително важно да има държавни мъже, които наистина да удовлетворят тази жива памет и този подвиг на тези загинали човеци."

#Козлодуйци #110 години Добричка епопея #митрополит Йоан #Добрич

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