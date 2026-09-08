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Септемврийското море: Оферти с намаление от 10 до 50% в хотелите край Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Хотелиерите в курортите край Варна намалиха драстично цените на нощувките през септември. В момента се предлагат туристически пакети с отстъпки от 10 до 50% спрямо цените през активния летен сезон. Офертите са на база олинклузив или полупансион с осигурени закуска и вечеря. Септември е сред предпочитаните месеци за почивка от туристите, които търсят спокойствие и тишина. Колко ще ни струва ваканцията на морето през септември.

От началото на септември в този хотел в курорта “Св. Св. Константин и Елена” цените са намалени с 15% в сравнение с тези през юли и август. Нощувката струва 66 евро на човек в двойна стая на база олинклузив. 55 евро на човек пък е офертата със закуска и вечеря.

Стела Боева, маркетинг мениджър на хотел: "От 15-ти септември отново се намаляват с 15% цените. Общо 30% ще бъдат намалени цените през септември месец за една почивка с удължено лято."

Димчо Иванов е сред туристите, които предпочитат почивка на морето през септември.

Димчо Иванов: "Началото на септември, според мен, е най-хубавият сезон, защото тогава не е толкова горещо. И като цени, олинклузив и само закуска и вечеря и без храна, всичко е наред."

За да привлекат туристи и през септември в курорта “Златни пясъци” също свалят цените. Изгодни оферти има не само в хотелите с по-ниска категория, но и в тези с 4 и 5 звезди.

проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненска туристическа камара: "Например най-качествените олинклузив комплекси, които юли и август предлагаха двойна стая за двама души от порядъка на 500-600 евро, сега същите хотели септември могат да се намерят за 250-300 евро. Нощувка, закуска в тризвезден хотел за септември има оферти от порядъка на 50 евро за двойна стая."

Най-често туристите предпочитат едноседмични пакети на база олинклузив или уикенд почивки с две нощувки.

Цветомир Василев: "Правят се доста добри пакетни цени за семействата. Преди началото на учебната година и родителите могат да разпуснат от стреса. Времето предразполага много. Има къде да се намерят свободни шезлонги, чадъри."

Въпреки изгодните предложения за почивка на море, туристите не бързат да резервират.

Тихомир Стратиев, хотелиер: "Гледат до последно къде има намаления, какви са намаленията и съответно продукта, който търсят, се избира почти в последния момент."

Очакванията са през септември в хотелите край Варна да има туристи предимно от Румъния и България.

Димчо Иванов:"Предпочитам само по нашето Черноморие. Ходили сме и в Гърция, и в Турция, и във Франция, в Испания, мога да кажа на всички, че няма по-хубаво от нашето Черноморие."

Синоптиците обещават хубаво време, а хотелиерите се надяват сезонът да продължи поне до средата на октомври.

#хотели през септември #туристи #резервации #цени #Варна #новини в Метрото

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