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Канада налага мита на над 700 продукта, внос от САЩ

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Митническата войната между Съединените щати и Канада отново се разрази. От днес много американски стоки, които влизат на канадска територия ще бъдат облагани между 15 и 50%.

Засегнати се над 700 продукти, произведени в Съединените щати, включително млечни продукти, селскостопанско оборудване, стомана.

Мярката е в отговор на наложените през август мита от администрацията на президента Доналд Тръмп.

Властите в Отава обявиха, че в митическата война с Вашингтон ще се придържат към принципа "долар за долар".

#налагане на мита #САЩ-Канада #търговска война #американски стоки

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