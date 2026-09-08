Канада налага мита на над 700 продукта, внос от САЩ

Митническата войната между Съединените щати и Канада отново се разрази. От днес много американски стоки, които влизат на канадска територия ще бъдат облагани между 15 и 50%.

Засегнати се над 700 продукти, произведени в Съединените щати, включително млечни продукти, селскостопанско оборудване, стомана.

Мярката е в отговор на наложените през август мита от администрацията на президента Доналд Тръмп.

Властите в Отава обявиха, че в митическата война с Вашингтон ще се придържат към принципа "долар за долар".