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25 години по-късно: Син на пожарникар, загинал на 11 септември в САЩ, пое по стъпките му

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Скот Ларсън е само на 4 години, когато губи баща си

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Вдъхновяващата история на млад мъж, който въпреки болката избира да следва стъпките на баща си и да почете паметта му.

В навечерието на 25-ата годишнина от 11 септември светът отново отправи поглед към Ню Йорк и трагедията в Кулите близнаци. Атентатът промени не просто хода на световната история, сигурността в авиацията и много други аспекти на живота ни, но и завинаги беляза тези, които загубиха близки.

Скот Ларсън е само на 4 години, когато губи баща си – Скот-старши – един от 343-мата пожарникари, загинали на 11 септември 2001 г. Семейство Ларсън живеело в Куинс, но бащата бил временно прехвърлен да работи в Долен Манхатън. В утрото на атентата срещу Кулите близнаци Скот-старши е на смяна. Изпратен да потушава огъня след врязването на два самолета в Световния търговски център, 35-годишният пожарникар завинаги остава под руините на една от кулите. Като супергерой – така избира да го запомни синът му.

Скот Ларсън, пожарникар: "Представях си как се е изкачил 40 етажа с тежката екипировка. Колко горещо е било и как е положил огромни усилия да спаси възможно най-много хора. Винаги съм си казвал, че е действал като супергерой. Никога не съм се фокусирал върху кошмара, който са преживели в този ден, а върху смелостта на баща ми и колегите му."

"Научих се да се бръсна сам" – с тази простичка реплика младият мъж описва какво е било да израсне без баща си. Трагичната загуба превръща в стимул да бъде полезен на обществото. За Скот-младши изборът на професия е повече от лесен – да стане пожарникар.

Скот Ларсън, пожарникар: "Всеки ден, когато идвам на работа и поглеждам плакета с името му, си казвам едно – искам да бъда по-добър човек. Не просто в работата, а в живота."

Младият мъж не е сам в решението си – 58 са децата на загиналите на 11 септември пожарникари, избрали същата професия.

Скот Ларсън, пожарникар: "Представям си колко ли хора са стояли пред горящия Световен търговски център и са знаели, че е безумие да влязат вътре. И сега често се плашим, когато видим голям пожар. Но как да не си смел, когато знаеш каква саможертва са направили тези 343 мъже. Никой от тях не се е поколебал. Така е правилно – знаеш, че просто трябва да продължиш напред и да правиш всичко по силите си да помогнеш."

#25 години по-късно #САЩ #пожарникар #11 септември

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