Еду Гаспар се раздели с Нотингам Форест на фона на интереса от Левски

Еду Гаспар официално приключи престоя си в Нотингам Форест, малко повече от година след като беше назначен за глобален футболен ръководител на клуба. Раздялата идва в момент, в който името на бразилеца е свързвано с възможността да поеме ръководна позиция в Левски.

Според информацията договорът между двете страни вече е прекратен. Еду не е присъствал на мач на Нотингам Форест от февруари, а от началото на март не е бил забелязван нито на стадиона, нито на тренировъчната база на клуба. Именно през този период са се появили и първите сериозни индикации, че престоят му в английския тим е към своя край.

Допълнителен интерес към бъдещето му предизвика появата на бразилеца в София преди дни. Това се случи на фона на информациите, които го свързват със спортния директорски пост в Левски.

Нотингам Форест не възнамерява да назначава директен заместник на Еду, като се очаква главният футболен директор Джордж Сирианос да получи по-големи отговорности в управленската структура.

Промяната е поредната на високо ниво във Форест, след като Рос Уилсън също напусна клуба и премина в Нюкасъл през октомври миналата година.

Еду пристигна в Нотингам през юли 2025 година след петгодишен период в Арсенал. На бразилеца беше поверена важна роля във футболното развитие на клуба, но малко повече от година по-късно съвместната работа между двете страни приключва.

Предстои да стане ясно каква ще бъде следващата стъпка в кариерата на Еду и дали раздялата му с Нотингам Форест ще отвори пътя към евентуално назначение в Левски.