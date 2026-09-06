България ще играе за 7-то място на световното първенство по водна топка 4х4

Отборът на България ще спори с Черна гора за 7-то място на първия в историята световен шампионат по водна топка във формат 4х4 състезатели, който се провежда в Дубровник.

България загуби в срещата за 5-то място от тима на Грузия с 1:3 части. Българите не успяха да повторят добрата си игра от груповата фаза, където победиха кавказците с 3:0.

Състезателите отстъпиха в първите две части с 2:4 и с 2:3 гола. В третата четвърт намалиха изоставането си на 1:2, след като отбелязаха 2 гола срещу 1 на грузинците. В четвъртата част обаче съперниците отново бяха по-точни и след 4:2 спечелиха двубоя.

Опонентите на българите днес - ватерполистите на Черна гора отстъпиха също с 1:3 на САЩ. Бившата югославска република показва сериозна класа в този спорт в 20-те години, откакто е независима държава. В традиционния формат 7х7 Черна гора 3 пъти спечели световната лига и още 3 пъти бе сред медалистите. Тимът има и 4 медала от европейски шампионати. През миналата година отборът завърши на 6-о място на световното първенство, а само преди дни черногорците играха финал на Средиземноморските игри, в който отстъпиха на Италия с 14:18.

Русия и Испания ще си оспорват световната титла. В полуфиналите иберийците победиха състава на Сърбия с 3:0, а Русия надделя над домакините от Хърватия с 3:2 части след наказателни удари, при които руснаците отбелязаха 2 попадения, а домакините - едно.

Световният шампионат в Дубровник показва нов, атрактивен облик на водната топка. Отборите са изградени от вратар и трима полеви играчи. Срещата се провежда на по-малко поле с размери 15×12 м. Играят се 4 части по 5 минути, като резултатът се отчита като се броят спечелените части, а при победа на единия от отборите в първите три четвърти, четвъртата не се играе. Времето за атака също е намалено и то е 20 секунди. При равенство в частите - 2:2 изходът на двубоя се решава директно от наказателни удари.