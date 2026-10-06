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Две победи за националите по бокс в Будва

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Спорт
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Българските боксьори постигнаха нови две победи на европейското първенство за юноши и девойки до 17 години

бокс будва
Снимка: Пресслужба
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Българските боксьори постигнаха нови две победи на европейското първенство за юноши и девойки до 17 години. На ринга в Будва (Черна гора) националите ни направиха нови стъпки по пътя към спечелване на медалите.

В категория до 52 килограма Ален Филипов отказа представителя на Полша Якуб Длуги. Родният талант сложи точка на спора в средата на третия рунд и се класира за 1/8-финалите. Там Филипов ще боксира с турчина Дениз Бекиз, като двубоят е в утрешната програма.

Пресиян Генов (+80 кг) пък се наложи над Джордже Гералиу (Румъния). Националът ни се класира за четвъртфиналите на шампионата, след като взе чиста победа с 5:0 гласа. В четвъртък българинът ще се изправи срещу Йоханес Фрай (Германия), а успех ще му гарантира място на полуфинал и минимум бронзово отличие.

Други двама наши боксьори приключиха участието си в Будва. Каан Ибрям (46 кг) отстъпи с 2:3 гласа в много равностоен мач на представителя на Словакия Кристиан Межеш. Стоян Христосков (57 кг) пък бе надигран от ирландеца Мартин Донован.

Днес на ринга ще излезе Максим Михайлов. В категория до 60 килограма той ще боксира с англичанина Чарли Кийт в следобедната сесия.

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