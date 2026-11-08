Румен Руменов бе избран за най-добър боксьор на международен турнир в Косово

Българският бокс записа ново успешно представяне на международната сцена, след като Румен Руменов беше отличен с приза "Най-добър боксьор“ на 28-ото издание на турнира в памет на Адем Яшари в Прищина, Косово.

Националът ни демонстрира отлична форма и спечели златния медал в категория до 65 килограма. Представянето му на ринга заслужи и индивидуалното отличие за най-добър състезател в надпреварата.

Руменов постигна успеха под ръководството на треньорите Пейчо Багдатов и Младен Сталев, като затвърди добрите позиции на българския бокс в международните състезания.

Още един златен медал за България донесе Стефан Върбин, който триумфира в категория до 85 килограма. С бронзови отличия участието си приключиха Кирил Димитров и Латин Иванов, като последният се състезава в категория до 55 килограма.

Така българските боксьори завършиха турнира с общо четири отличия - две златни и две бронзови, както и с индивидуалната награда за най-добър боксьор, присъдена на Румен Руменов.

Надпреварата в Прищина беше със сребърен статут към Европейската боксова конфедерация и събра състезатели от шест държави от региона. Високото ниво на конкуренция придаде допълнителна стойност на постигнатите резултати от българските национали.