БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Позиция на прессекретариата на държавния глава по казуса...
Чете се за: 03:35 мин.
Евростат: Цените на горивата в България нарастват...
Чете се за: 03:15 мин.
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община...
Чете се за: 02:40 мин.
Започна огледът на кораба "Челси-3" с участието...
Чете се за: 01:22 мин.
Деветима задържани и щети за 600 000 евро след акцията на...
Чете се за: 02:30 мин.
Полицейска акция в Община Белица
Чете се за: 01:32 мин.
Румен Радев за операцията в Сунгурларе: Схемата започва...
Чете се за: 02:15 мин.
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за...
Чете се за: 06:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Победи за българските боксьори в Трабзон и Будва

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Българските национали постигат успехи на европейското първенство по бокс до 15 г. и световния шампионат до 19.

Николай Събев
Снимка: БФ Бокс
Слушай новината

Илайда Красимирова донесе трети медал за България от европейското първенство по бокс до 15 години в Трабзон, Турция.

Младата българска състезателка изигра страхотен мач за победа с 4:1 съдийски гласа над Алина Папашвили (Украйна). Под наставленията на Детелин Далаклиев и Михаил Таков тя проведе много силно срещата, а впечатляващ бе последният рунд, спечелен убедително от българката с 5:0.

Така Красимирова се класира за полуфиналите в категория до 75 килограма и си осигури минимум бронзово отличие. Там тя ще срещне рускинята Стефания-Александра Ижевская. Мачът им е на 24 октомври.

На пето място се класира Емануел Панов в категория до 52 килограма. Той бе спрян на четвъртфиналите от украинеца Егор Дяченко с 0:5 гласа.

Междувременно на световното първенство до 19 години в Будва Николай Събев се класира за четвъртфиналите при 75-килограмовите. Под ръководството на Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов той елиминира представителя на Израел Бхаа Халаби.

Събев постигна победа с 4:0 съдийски гласа. Той направи силен мач, в който съумя да наложи волята си и да се доближи на стъпка от качване на подиума в Будва. За място на полуфинал и минимум бронзово отличие Събев ще срещне Джейсън Уилан. Битката с ирландеца е във вечерната програма на 24 октомври.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански
1
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица...
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е категорична победа за финансовата стабилност на държавата
2
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е...
Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за предсрочното му освобождаване
3
Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за...
Димитър Стоянов: Ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие
4
Димитър Стоянов: Ще има много повече активиране на българската...
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за останки от дронове
5
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за останки от...
Обрат – ЦИК реши да се слага печат на машинните разписки
6
Обрат – ЦИК реши да се слага печат на машинните разписки

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Други спортове

Борбците на ЦСКА заминаха за световното първенство в Астана
Борбците на ЦСКА заминаха за световното първенство в Астана
Спортни новини 21.10.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 21.10.2026 г., 20:50 ч.
Вероник Балев спечели титлата в многобоя при девойки старша възраст на Държавния шампионат по художествена гимнастика категория „Б“ Вероник Балев спечели титлата в многобоя при девойки старша възраст на Държавния шампионат по художествена гимнастика категория „Б“
Чете се за: 01:25 мин.
Ученически отбор по плажен волейбол търси помощ, за да участва на световна гимназиада Ученически отбор по плажен волейбол търси помощ, за да участва на световна гимназиада
Чете се за: 01:07 мин.
Адиел Дунева остана четвърта на 10 метра пистолет на турнир в Казахстан Адиел Дунева остана четвърта на 10 метра пистолет на турнир в Казахстан
Чете се за: 00:42 мин.
Държавата отпуска допълнително 15 млн. евро за Джиро д'Италия Държавата отпуска допълнително 15 млн. евро за Джиро д'Италия
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
България и Турция ще засилят съвместните инициативи за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море България и Турция ще засилят съвместните инициативи за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Засилени мерки за сигурност в Черно море, международни екипи разследват атаката срещу "Челси-3" Засилени мерки за сигурност в Черно море, международни екипи разследват атаката срещу "Челси-3"
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Протестите в Европа: От Франция до Албания социалното недоволство не стихва Протестите в Европа: От Франция до Албания социалното недоволство не стихва
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Арестите на кметове – задочен сблъсък между премиера Румен...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Спешен ремонт на Арабаконашния проход заради затворения тунел...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Арестът на кмета на Сунгурларе може да бъде удължен до 72 часа
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Преговори за мир в Украйна: Среща на Стив Уиткоф и Владимир Путин в...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ