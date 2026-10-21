Николай Събев ще търси място на четвъртфиналите в Будва

Николай Събев ще се качи на ринга днес за място на четвъртфиналите на световното първенство по бокс до 19 години в Будва. Националът ни ще защитава своята чест и тази на българския бокс срещу представителя на Израел Бхаа Халаби.



Двубоят е в категория до 75 килограма и се очаква да се проведе около 20:15 часа тази вечер.

Извън сметките на шампионата вече е Владимир Давидов. В категория до 65 килограма той отстъпи на Яшуа Флеминг (Англия) с 0:5.