Мениджърът на Тайсън Фюри Спенсър Браун разкри, че Антъни Джошуа лично му се е обадил, за да получи уверение, че дългоочакваният сблъсък между двамата британски боксьори на 11 декември в Кардиф ще се състои.

Повод за притесненията станаха думи на съпругата на Фюри – Парис, в нов документален филм на Netflix, според които боксьорът е бил диагностициран с шизофрения. Впоследствие тя оттегли твърдението си, уточнявайки, че съпругът ѝ не страда от това заболяване и никога не е получавал подобна диагноза.

В петък Британският боксов борд обяви, че 38-годишният Фюри е преминал успешно необходимите медицински прегледи и е получил разрешение да участва в двубоя.

"Дори Антъни Джошуа ми се обади и ме попита дали мачът ще се проведе, защото е чул слухове относно лиценза на Тайсън. Казах му: "На един милион процента. Просто се появи и бъди там. Мачът ще се състои“, разкри Браун пред Sky Sports.

Мениджърът подчерта, че Фюри е изцяло съсредоточен върху подготовката си и не обръща особено внимание на спекулациите около предстоящия сблъсък.

"Хората решиха да превърнат това в проблем, когато всъщност няма такъв. Всички знаем, че Тайсън е имал проблеми с психичното си здраве. Това беше отдавна. Сега е много щастлив и, ако трябва да бъда откровен, никога не съм го виждал в по-добро психическо състояние“, допълни Браун.

Той разкри още, че екипът на Циганския крал обръща специално внимание на всеки детайл от подготовката му, включително храненето, възстановяването и режима на сън, който е съобразен с късния начален час на двубоя.

Самият Фюри също потвърди намерението си да се качи на ринга с публикация в социалните мрежи: "Пътешествието продължава, следващата спирка е 11 декември“.

Спенсър Браун отправи и предупреждение към Антъни Джошуа преди битката между двамата бивши световни шампиони в тежка категория.