Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф ще участва в първия си официален мач след триумфа в Париж през 2024 година. Организаторите потвърдиха, че планираният ѝ сблъсък на 15 декември ще се състои въпреки отказването на опонентката ѝ Кларида Сарабия (Нидерландия).

27-годишната алжирка не се е състезавала в официални турнири заради спорове относно нейния пол, откакто спечели златото в категория до 66 килограма на Игрите във френската столица.

През следващия месец тя трябваше да се изправи срещу 21-годишната нидерландка Сарабия в професионален боксов мач с шест рунда, но през следващите седмици ще научи новия си противник.

„Опонентката трябваше да се откаже от мача поради административни причини. Той все пак ще се състои на 15 декември. Ще обявим новата съперничка скоро“, заяви говорител на промоутъра на събитието пред агенция Ройтерс.

През февруари Хелиф заяви, че е склонна да се подложи на генетични тестове, но само ако те се проведат от Международния олимпийски комитет.