Второто издание на Националния турнир по бокс за ученици „Купа Левски“ ще бъде официално открито на 27 ноември от 15:00 часа в спортна зала „София“ в Борисовата градина.

Тази година надпреварата ще бъде с международно участие, като на ринга ще се качат над 100 състезатели на възраст между 13 и 14 години от България, Гърция, Косово и Северна Македония.

Състезанието ще продължи до 29 ноември и се организира от Боксов клуб „Левски“ със съдействието на Българската федерация по бокс и подкрепата на Министерството на младежта и спорта.

Сред официалните гости на церемонията по откриването ще бъдат кметът на София Васил Терзиев, президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински, олимпийската шампионка Стойка Кръстева и директорът на 166-о спортно училище „Васил Левски“ Нина Иванова.

С присъствието си младите таланти ще подкрепят и редица изявени представители на българския бокс, сред които Рами Киуан, Радослав Росенов, Уилиам Чолов, Ясен Радев, Борислав Велев-Рой, Кирил Георгиев, Владимир Георгиев, Олексий Ширяев, Йосиф Панов и Симеон Наковски, както и старши треньорът на мъжкия национален отбор Хоел Солер Арате.

По време на турнира ще бъде отдадена почит на дългогодишния треньор на БК „Левски“ Юрий Славчев, на чието име ще бъде учредена специална награда.

Освен възможност за изява на младите боксьори, събитието има и обществена мисия. Надпреварата е част от съвместната инициатива на БК „Левски“ и Българската федерация по бокс „Не на насилието и агресията на улицата“.

Българската национална телевизия е медиен партньор на турнира.