Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще заложат бъдещето на своите кариери в дългоочаквания сблъсък помежду си. Това мнение изрази бившият световен шампион в три теглови категории Дюк Маккензи пред Sky Sports.

Според него мащабът на събитието е безспорен, но двамата британски боксьори се намират в заключителния етап от професионалния си път.

"За загубилия няма накъде да продължи. Който и от двамата да загуби, кариерата му приключва. Дори победителят ще бъде на един мач от оттеглянето си. Нека се надяваме, че никой няма да пострада и двамата ще се приберат у дома със здравето и богатството си, за да продължат живота си“, заяви Маккензи.

Бившият световен шампион изрази притеснения и относно честите треньорски смени в щаба на Джошуа след изненадващото му поражение от Анди Руис през 2019 година. За предстоящия двубой британецът отново ще работи с Бен Дейвисън, след като се раздели с Игор Голуб, част от екипа на Олександър Усик.

"Оттогава той смени толкова много треньори, че вече не знае какво точно му подхожда. Това се случи преди години, а Джошуа вече има сериозен пробег зад гърба си. Първото поражение в кариерата ти отнема нещо, което много трудно можеш да си върнеш“, коментира Маккензи.

Специалистът погледна и към бъдещето на тежката категория, посочвайки Моузес Итаума като потенциален наследник на Фюри и Джошуа. Въпреки поражението на младия британец от Филип Хъргович, Маккензи остава уверен в качествата му.