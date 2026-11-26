Бившият световен шампион в три теглови категории смята, че честите треньорски смени са навредили на Джошуа, и вижда в Моузес Итаума следващата голяма звезда в тежка категория
Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще заложат бъдещето на своите кариери в дългоочаквания сблъсък помежду си. Това мнение изрази бившият световен шампион в три теглови категории Дюк Маккензи пред Sky Sports.
Според него мащабът на събитието е безспорен, но двамата британски боксьори се намират в заключителния етап от професионалния си път.
"За загубилия няма накъде да продължи. Който и от двамата да загуби, кариерата му приключва. Дори победителят ще бъде на един мач от оттеглянето си. Нека се надяваме, че никой няма да пострада и двамата ще се приберат у дома със здравето и богатството си, за да продължат живота си“, заяви Маккензи.
Бившият световен шампион изрази притеснения и относно честите треньорски смени в щаба на Джошуа след изненадващото му поражение от Анди Руис през 2019 година. За предстоящия двубой британецът отново ще работи с Бен Дейвисън, след като се раздели с Игор Голуб, част от екипа на Олександър Усик.
"Оттогава той смени толкова много треньори, че вече не знае какво точно му подхожда. Това се случи преди години, а Джошуа вече има сериозен пробег зад гърба си. Първото поражение в кариерата ти отнема нещо, което много трудно можеш да си върнеш“, коментира Маккензи.
Специалистът погледна и към бъдещето на тежката категория, посочвайки Моузес Итаума като потенциален наследник на Фюри и Джошуа. Въпреки поражението на младия британец от Филип Хъргович, Маккензи остава уверен в качествата му.
"Моузес Итаума ще бъде следващата голяма звезда в световния бокс. Случилото се с него е сигнал за събуждане. Лесно е да се опияниш от всички похвали, когато побеждаваш съперниците си с такава лекота. Почти всеки световен шампион е имал разочароващ двубой или поражение по пътя към титлата. Той ще се завърне“, категоричен бе Маккензи.