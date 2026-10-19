Максим Кирилов с втора убедителна победа на световния шампионат по бокс за младежи и девойки до 19 г.

Максим Кирилов постигна втора категорична победа на световното първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Будва (Черна гора). Под наставленията на Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов талантът не остави шанс на поляка Кевин Трукава. Националът ликува с чисто 5:0 съдийски гласа и продължава към осминафиналите в категория до 70 килограма. Там той ще се изправи срещу арменеца Артьом Степанян, а мачът им ще се проведе на 22 октомври.

Маргарита Парпулова (54 кг) допусна поражение. Националката отстъпи на Йелисавета Якимова (Литва) и приключи участието си. По-късно тази вечер Николай Събев ще срещне Таварес Андраде от Франция.