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Максим Кирилов с втора убедителна победа на световния шампионат по бокс за младежи и девойки до 19 г.

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Спорт
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Българският талант продължава към осминафиналите.

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Снимка: БФБ
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Максим Кирилов постигна втора категорична победа на световното първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Будва (Черна гора). Под наставленията на Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов талантът не остави шанс на поляка Кевин Трукава. Националът ликува с чисто 5:0 съдийски гласа и продължава към осминафиналите в категория до 70 килограма. Там той ще се изправи срещу арменеца Артьом Степанян, а мачът им ще се проведе на 22 октомври.

Маргарита Парпулова (54 кг) допусна поражение. Националката отстъпи на Йелисавета Якимова (Литва) и приключи участието си. По-късно тази вечер Николай Събев ще срещне Таварес Андраде от Франция.

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#Максим Кирилов #Световно първенство по бокс

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