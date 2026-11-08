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Ландо Норис триумфира в Бразилия, Мерцедес спечели титлата при конструкторите във Формула 1

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Спорт
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Пилотът на Макларън записа трета победа за сезона, а Макс Верстапен и Исак Хаджар осигуриха двоен подиум за Ред Бул на "Интерлагос“

Ландо Норис триумфира в Бразилия, Мерцедес спечели титлата при конструкторите във Формула 1
Снимка: AP Photo
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Ландо Норис с Макларън спечели Гран при на Бразилия, записвайки третата си победа през сезона във Формула 1. Британецът се справи с променливите метеорологични условия на пистата „Интерлагос“ и финишира пред пилотите на Ред Бул Макс Верстапен и Исак Хаджар. Същевременно Мерцедес си гарантира титлата при конструкторите благодарение на четвъртото и петото място на Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели.

Надпреварата в Сао Пауло започна при мокра настилка, а Антонели направи отличен старт и изпревари Норис още преди първия завой. Британецът загуби позиция и спрямо Лиъм Лоусън, докато по-назад Оливър Берман и Фернандо Алонсо напуснаха трасето на четвъртия завой и се смъкнаха в класирането.

Норис сравнително бързо успя да си върне втората позиция, но Антонели вече беше натрупал аванс от около пет секунди. В същото време Макс Верстапен започна силно изкачване в подреждането и още до десетата обиколка достигна шестото място, постепенно доближавайки пилотите пред себе си.

С изсъхването на трасето отборите започнаха да заменят гумите интермедия с меки сликове, като до 18-ата обиколка всички състезатели вече бяха направили тази промяна.

След спиранията в бокса Антонели получи проблеми с окачването, което позволи на Норис да го изпревари в 20-ата обиколка и да поведе колоната. Само обиколка по-късно младият италианец загуби позиция и от Исак Хаджар.

Верстапен също се възползва от затрудненията на пилота на Мерцедес и продължи да напредва. В 39-ата обиколка четирикратният световен шампион изпревари съотборника си Хаджар и се изкачи на второто място. Тогава изоставането му от лидера Норис беше близо десет секунди.

В заключителната част на състезанието дъждът отново се завърна над "Интерлагос“, което принуди пилотите да преминат обратно към гуми за мокра настилка. Променливите условия обаче не разколебаха Норис, който запази контрола върху надпреварата и пресече финалната линия с преднина от 14.602 секунди пред Верстапен.

Третото място остана за Исак Хаджар, който допълни двойния подиум на Ред Бул. Джордж Ръсел завърши четвърти, след като изпревари съотборника си Кими Антонели, останал пети.

Тези резултати се оказаха достатъчни за Мерцедес, който си осигури предсрочно първото място в шампионата при конструкторите.

Оскар Пиастри с Макларън се класира шести, а Шарл Льоклер и Люис Хамилтън донесоха точки на Ферари, завършвайки съответно на седма и девета позиция.

#Формула 1 сезон 2026 #Ландо Норис

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