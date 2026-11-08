Антоанета Костадинова завърши пета на световното първенство по спортна стрелба в Доха

Антоанета Костадинова се класира на пето място на световното първенство по спортна стрелба в Доха, Катар.

Българската националка постигна резултат от 566 точки в дисциплината 25 метра стандартен пистолет и намери място сред петте най-добри състезателки в света.

Другата българска представителка Адиел Дунева завърши на 28-а позиция с актив от 523 точки.

Българското участие на шампионата продължава на 9 ноември със състезанието на 25 метра малокалибрен пистолет. В индивидуалната надпревара ще се включат Антоанета Костадинова, Адиел Дунева и Мирослава Минчева.