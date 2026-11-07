Никълъс Наков завърши на 29-о място в квалификациите за многобоя по спортна гимнастика на Игрите в Дакар

Никълъс Наков се класира на 29-о място в квалификациите на индивидуалния многобой в турнира по спортна гимнастика на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Българинът събра 71.031 точки и не успя да си осигури място на финала, където продължават най-добрите 18.

Наков започна много добре на висилка с 12.600 точки, което е й най-високата му оценка. След това той получи 11.700 на земя, 11.566 на кон с гривни, 11.366 на халки, 11.833 на прескок и 11.966 на успоредка.

Общо в квалификациите участваха 58 спортисти.

С първи резултат в квалификациите е Узеир Чоудхури, британец с произход от Бангладеш, който има 80.798 точки.

Финалът на индивидуалния многобой ще се проведе на 10 ноември.

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