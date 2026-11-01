ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%

ЦИК даде брифинг с актуална информация за избирателната активност на президентските избори в страната.

"Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11% при гласували 405 270 избирателя" - това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

Както на първи тур най-ниска е избирателната активност в Кърджали - 3,56%, а най-висока във Видин - 8,7%.

В сравнение с първия тур избирателната активност е била 5,8%.

"Към момента в ЦИК са постъпили 16 сигнала като най-много от тях са за нарушаване на тайната на вота и предизборна агитация в изборния ден в социалните мрежи".

Към 12.00 часа машинното гласуване е преустановено в 14 секции. От тях 11 са преминали към хартиено гласуване, а 3 продължават с машина, защото в секциите имат по 2 машини.