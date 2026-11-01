ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
Най-ниска отново е в Кърджали, а най-висока във Видин
ЦИК даде брифинг с актуална информация за избирателната активност на президентските избори в страната.
"Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11% при гласували 405 270 избирателя" - това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
Както на първи тур най-ниска е избирателната активност в Кърджали - 3,56%, а най-висока във Видин - 8,7%.
В сравнение с първия тур избирателната активност е била 5,8%.
"Към момента в ЦИК са постъпили 16 сигнала като най-много от тях са за нарушаване на тайната на вота и предизборна агитация в изборния ден в социалните мрежи".
Към 12.00 часа машинното гласуване е преустановено в 14 секции. От тях 11 са преминали към хартиено гласуване, а 3 продължават с машина, защото в секциите имат по 2 машини.
"Това са секции, които се намират в областите Благоевград, Бургас, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Пловдив област, Силистра, София област, Търговище, Шумен и Ямбол. В Софийско област в община Костинброд цялата община имаме сигнал, че няма електрозахранване, като работят по възможността за осигуряване на генератори и са изпратили допълнителни батерии, така че машинното гласуване продължава в своята цялост без проблем. Причините за възникналите проблеми при отказ на машините е, че някои от тях не са успели да стартират в изборния ден, при други четецът на картата не е сработил, а единични са случаите, в които екранът или принтерът на машината се е счупил и проблем с екрана, не са успели да работят с него и проблем с принтера имаме в една машина в цялата страна".