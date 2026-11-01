Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма неотворени секции, няма жалби и сигнали

България избира следващия президент. Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава. Право на глас има над 6,5 милиона души. Първи брифинг на ЦИК в изборния ден.

Говорителката на Централната избирателна комисия Стоянка Балова даде първа информация за началото на изборния ден.

"Изборният да за президент и вицепрезидент започна в 7 часа и ще продължи до 20 часа. Ако има чакащи избиратели пред секциите може да бъде удължен до 21 часа. Няма неотворени секции в днешния ден. На места има проблеми с тока“, това каза говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

Към началото на изборния ден не е имало ток на цялата община Сливница, но проблемът вече е решен. Ток няма и в четири секции в Мало Конаре, Силистра – две секции, гласуването е преминало на хартия, село Добровница, област Пазарджик. В Област Кърджали, в село Мост и село Черешница има авария с електрозахранването но машините работят на батерии.

Най-много смени на членове на секционни избирателни комисии от сряда досега има в 24 РИК – София, близо 60 човека са сменени. Смени има и в Габрово, Ловеч, Враца, Плевен Разград И Търговище, но това не е попречило за нормалното започване на изборния ден, обясни още Балова.

“Жалби и сигнали все още няма постъпили към ЦИК. ЦИК е предприела допълнителни мерки за гарантиране на нормалното притичане на изборите на втория тур. Комисията изпрати нови указания до общините и районните избирателни комисии”, добави тя.

От ЦИК отчетоха, че и изборният ден в чужбина е започнал спокойно.

"Първи упражниха правото си на глас българите в Окланд, Нова Зеландия. Гласуването зад граница ще приключи в 5.00 часа българско време в понеделник, 2 ноември. Последни ще гласуват сънародниците ни в американските щати Калифорния и Невада. В избирателните списъци зад граница са включени 38 227 български граждани. Тези, които не са подали заявление за гласуване до 29 септември, могат да упражнят правото си на глас в най-близката секция по свой избор, като попълнят декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място", отчете говорителят на ЦИК.

В тридневен срок след изборния ден Централната избирателна комисия ще обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на Република България съгласно член 344 от Изборния кодекс.

От ЦИК напомнят още, че при възникване на проблеми с машините те могат да бъдат отстранени, след като секционните избирателни комисии се свържат с осигурения от „Сиела Норма“ център за техническа поддръжка. Всички телефони на съответните техници са предоставени на комисиите.