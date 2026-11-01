Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма неотворени секции, няма жалби и сигнали
Без ток започна изборният ден в Сливница и четири села, съобщиха от ЦИК
България избира следващия президент. Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава. Право на глас има над 6,5 милиона души. Първи брифинг на ЦИК в изборния ден.
Говорителката на Централната избирателна комисия Стоянка Балова даде първа информация за началото на изборния ден.
"Изборният да за президент и вицепрезидент започна в 7 часа и ще продължи до 20 часа. Ако има чакащи избиратели пред секциите може да бъде удължен до 21 часа. Няма неотворени секции в днешния ден. На места има проблеми с тока“, това каза говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
Към началото на изборния ден не е имало ток на цялата община Сливница, но проблемът вече е решен. Ток няма и в четири секции в Мало Конаре, Силистра – две секции, гласуването е преминало на хартия, село Добровница, област Пазарджик. В Област Кърджали, в село Мост и село Черешница има авария с електрозахранването но машините работят на батерии.
Най-много смени на членове на секционни избирателни комисии от сряда досега има в 24 РИК – София, близо 60 човека са сменени. Смени има и в Габрово, Ловеч, Враца, Плевен Разград И Търговище, но това не е попречило за нормалното започване на изборния ден, обясни още Балова.
“Жалби и сигнали все още няма постъпили към ЦИК. ЦИК е предприела допълнителни мерки за гарантиране на нормалното притичане на изборите на втория тур. Комисията изпрати нови указания до общините и районните избирателни комисии”, добави тя.
От ЦИК отчетоха, че и изборният ден в чужбина е започнал спокойно.
"Първи упражниха правото си на глас българите в Окланд, Нова Зеландия. Гласуването зад граница ще приключи в 5.00 часа българско време в понеделник, 2 ноември. Последни ще гласуват сънародниците ни в американските щати Калифорния и Невада. В избирателните списъци зад граница са включени 38 227 български граждани. Тези, които не са подали заявление за гласуване до 29 септември, могат да упражнят правото си на глас в най-близката секция по свой избор, като попълнят декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място", отчете говорителят на ЦИК.
В тридневен срок след изборния ден Централната избирателна комисия ще обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на Република България съгласно член 344 от Изборния кодекс.
От ЦИК напомнят още, че при възникване на проблеми с машините те могат да бъдат отстранени, след като секционните избирателни комисии се свържат с осигурения от „Сиела Норма“ център за техническа поддръжка. Всички телефони на съответните техници са предоставени на комисиите.