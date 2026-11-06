Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3 и нашия сайт

Гледайте на 6 ноември, петък от 12:00 ч. плуване, серии
БНТ 3 ще излъчи Младежките олимпийски игри „Дакар 2026“ от 31 октомври до 13 ноември. Зрителите на обществената телевизия ще могат да следят състезанията и на сайта bntnews.bg/sport. Над 2500 млади таланти до 18-годишна възраст от 205 страни ще се борят за медали в Дакар, като за първи път олимпийско събитие ще се проведе на африканския континент.
17 са българските състезатели, които ще се включат в своето първо олимпийско приключение
Трима представители страната ни ще има в леката атлетика: Зара Илиева, Васил Антонов и Стилиян Орлинов. По двама ще са бадминтонистите – Елена Попиванова и Теодор Митев, както и плувците – Симона Иванова и Димитър Докузов. България ще има представители в още 10 спорта: брейк – Ая Краева, джудо – Иван Николчев, колоездене – Димитър Митев, плажна борба – Кристин Илийна, скейтборд – Юлия Плагенборг, спортна гимнастика – Никълъс Наков, стрелба с лък – Неда Кендерова, таекуондо – Анди Владимиров, ушу – Калина Славчева и фехтовка – Никола Меицов.
Българската национална телевизия продължава традицията да предлага на зрителите най-интересните олимпийски състезания
За втори път обществената медия ще излъчва пряко състезанията от Младежките олимпийски игри. Финалите в най-популярните олимпийски спортове – плуване и лека атлетика, церемониите по откриване и закриване, заключителните двубои по футзал и баскетбол 3х3, както и финалите по спортна гимнастика, таекуондо, бадминтон, джудо и борба, като ако има българско участие в тях ще бъдат излъчени по БНТ 3. Състезанията на българските състезатели ще се предават в спортния сайт на БНТ – bntnews.bg/sport.
Младежките олимпийски игри в Дакар ще бъдат открити на 31 октомври, като церемонията ще бъде предавана пряко по БНТ 3 в 20:30 ч.
След две седмици на олимпийски емоции най-добрите млади състезатели в света ще си кажат „довиждане“ с церемонията по закриване на 13 ноември, която спортно-развлекателният канал на БНТ ще излъчи в 20:00 ч.
Предавания от Младежките олимпийски игри Дакар 2026 по БНТ 3:
31 октомври /събота/:
20:30-22:00 Церемония по откриване
1 ноември /неделя/:
17:00-18:45 Плуване, финали
2 ноември /понеделник/:
17:00-18:00 Плуване, финали
3 ноември /вторник/:
17:00-18:45 Плуване, финали
4 ноември /сряда/:
17:00-18:40 Плуване, финали
5 ноември /четвъртък/:
16:55-17:40 Плуване, финали
6 ноември /петък/:
17:30-18:15 Плуване, финали
7 ноември /събота/:
12:00-14:30, 16:00-18:30 Спортна гимнастика, момчета, квалификации
8 ноември /неделя/:
16:00-19:35 Лека атлетика
9 ноември /понеделник/:
16:00-19:00 Лека атлетика
19:00-20:45 Баскетбол 3х3, финали /запис/
10 ноември /вторник/:
13:30-15:45 Спортна гимнастика, момчета, многобой
16:00-19:00 Лека атлетика
11 ноември /сряда/:
21:00-23:15 Таекуондо, финали /запис/
12 ноември /четвъртък/:
17:00-19:30 Футбол, момчета, финали
13 ноември /петък/:
20:00-20:30 Церемония по закриване
Предавания от Младежките олимпийски игри Дакар 2026 на сайта bntnews.bg/sport:
1 ноември /неделя/:
11:00-14:40 Бадминтон, групова фаза
13:00-15:00 Плуване, серии
16:30-20:55 Бадминтон, групова фаза
2 ноември /понеделник/:
11:00-14:40 Бадминтон, групова фаза
12:10-13:15 Ушу, тайджикуан, момичета, квалификации
12:00-14:30 Джудо, момчета, 81 кг, квалификации
13:00-15:00 Плуване, серии
16:30-17:15 Ушу, чангкуан, момичета, квалификации
16:30-20:55 Бадминтон, групова фаза
18:10-19:20 Джудо, момчета, 81 кг, финали
3 ноември /вторник/:
11:00-14:40 Бадминтон, групова фаза
13:00-15:00 Плуване, серии
17:00-19:15 Ушу, тайджикуан и чангкуан, момичета, финали
16:30-20:55 Бадминтон, групова фаза
4 ноември /сряда/:
11:00-14:35 Бадминтон, четвъртфинали
13:00-15:00 Плуване, серии
16:30-20:45 Бадминтон, полуфинали
5 ноември /четвъртък/:
11:55-12:55 Плуване, серии
14:45-16:25 Стрийт скейборд, момичета, квалификации
16:00-20:50 Бадминтон, финали
18:00-19:00 Стрийт скейборд, момичета, финали
6 ноември /петък/:
12:00 - 13:00 Плуване, серии
7 ноември /събота/:
11:00-14:45 Стрелба с лък, момичета, елиминации
16:00-19:45 Стрелба с лък, момичета, елиминации
8 ноември /неделя/:
13:00-15:10 Колоездене, шосе
12:30-14:30 Плажна борба, момичета - квалификации
17:00-19:30 Плажна борба, момичета - финали
9 ноември /понеделник/:
12:00-14:00 Стрелба с лък, момичета, елиминации
16:00-18:10 Стрелба с лък, момичета, четвъртфинали, полуфинали и финал
17:00-18:45 Баскетбол 3х3, финали
11 ноември /сряда/:
13:00-16:40 Таекуондо, квалификации
18:00-20:15 Таекуондо, финали
12 ноември /четвъртък/:
12:00-15:30 Брейк, момичета, квалификации
13 ноември /петък/:
11:00-14:40 Фехтовка, сабя, момчета
12:00-14:15 Брейк, момичета, финали
Забележка: Програмата на състезанията може да претърпи промени.
Програмата на телевизионното или онлайн излъчване може да претърпи промени в зависимост от българското участие.