БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Чете се за: 00:47 мин.
Отново заради бомбени заплахи: Приземиха два самолета на...
Чете се за: 00:22 мин.
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин...
Чете се за: 01:52 мин.
Управляващите представиха параметрите на Проектобюджет 2027
Чете се за: 03:07 мин.
Откриха оръжието, с което е бил убит бизнесменът Илиян...
Чете се за: 01:37 мин.
Военен дрон е изхвърлен от морето край Шабла (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
Метална конструкция изплува на Северния плаж в Приморско
Чете се за: 00:42 мин.
Почина Вежди Рашидов
Чете се за: 04:17 мин.
ЦСКА не успя да укроти Панатинайкос в Лигата на...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3 и нашия сайт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
25499
Чете се за: 05:57 мин.
Спорт
Запази

Гледайте на 6 ноември, петък от 12:00 ч. плуване, серии

Слушай новината

БНТ 3 ще излъчи Младежките олимпийски игри „Дакар 2026“ от 31 октомври до 13 ноември. Зрителите на обществената телевизия ще могат да следят състезанията и на сайта bntnews.bg/sport. Над 2500 млади таланти до 18-годишна възраст от 205 страни ще се борят за медали в Дакар, като за първи път олимпийско събитие ще се проведе на африканския континент.

17 са българските състезатели, които ще се включат в своето първо олимпийско приключение

Трима представители страната ни ще има в леката атлетика: Зара Илиева, Васил Антонов и Стилиян Орлинов. По двама ще са бадминтонистите – Елена Попиванова и Теодор Митев, както и плувците – Симона Иванова и Димитър Докузов. България ще има представители в още 10 спорта: брейк – Ая Краева, джудо – Иван Николчев, колоездене – Димитър Митев, плажна борба – Кристин Илийна, скейтборд – Юлия Плагенборг, спортна гимнастика – Никълъс Наков, стрелба с лък – Неда Кендерова, таекуондо – Анди Владимиров, ушу – Калина Славчева и фехтовка – Никола Меицов.

Българската национална телевизия продължава традицията да предлага на зрителите най-интересните олимпийски състезания

За втори път обществената медия ще излъчва пряко състезанията от Младежките олимпийски игри. Финалите в най-популярните олимпийски спортове – плуване и лека атлетика, церемониите по откриване и закриване, заключителните двубои по футзал и баскетбол 3х3, както и финалите по спортна гимнастика, таекуондо, бадминтон, джудо и борба, като ако има българско участие в тях ще бъдат излъчени по БНТ 3. Състезанията на българските състезатели ще се предават в спортния сайт на БНТ – bntnews.bg/sport.

Младежките олимпийски игри в Дакар ще бъдат открити на 31 октомври, като церемонията ще бъде предавана пряко по БНТ 3 в 20:30 ч.

След две седмици на олимпийски емоции най-добрите млади състезатели в света ще си кажат „довиждане“ с церемонията по закриване на 13 ноември, която спортно-развлекателният канал на БНТ ще излъчи в 20:00 ч.

Предавания от Младежките олимпийски игри Дакар 2026 по БНТ 3:

31 октомври /събота/:

20:30-22:00 Церемония по откриване

1 ноември /неделя/:

17:00-18:45 Плуване, финали

2 ноември /понеделник/:

17:00-18:00 Плуване, финали

3 ноември /вторник/:

17:00-18:45 Плуване, финали

4 ноември /сряда/:

17:00-18:40 Плуване, финали

5 ноември /четвъртък/:

16:55-17:40 Плуване, финали

6 ноември /петък/:

17:30-18:15 Плуване, финали

7 ноември /събота/:

12:00-14:30, 16:00-18:30 Спортна гимнастика, момчета, квалификации

8 ноември /неделя/:

16:00-19:35 Лека атлетика

9 ноември /понеделник/:

16:00-19:00 Лека атлетика

19:00-20:45 Баскетбол 3х3, финали /запис/

10 ноември /вторник/:

13:30-15:45 Спортна гимнастика, момчета, многобой

16:00-19:00 Лека атлетика

11 ноември /сряда/:

21:00-23:15 Таекуондо, финали /запис/

12 ноември /четвъртък/:

17:00-19:30 Футбол, момчета, финали

13 ноември /петък/:

20:00-20:30 Церемония по закриване

Предавания от Младежките олимпийски игри Дакар 2026 на сайта bntnews.bg/sport:

1 ноември /неделя/:

11:00-14:40 Бадминтон, групова фаза

13:00-15:00 Плуване, серии

16:30-20:55 Бадминтон, групова фаза

2 ноември /понеделник/:

11:00-14:40 Бадминтон, групова фаза

12:10-13:15 Ушу, тайджикуан, момичета, квалификации

12:00-14:30 Джудо, момчета, 81 кг, квалификации

13:00-15:00 Плуване, серии

16:30-17:15 Ушу, чангкуан, момичета, квалификации

16:30-20:55 Бадминтон, групова фаза

18:10-19:20 Джудо, момчета, 81 кг, финали

3 ноември /вторник/:

11:00-14:40 Бадминтон, групова фаза

13:00-15:00 Плуване, серии

17:00-19:15 Ушу, тайджикуан и чангкуан, момичета, финали

16:30-20:55 Бадминтон, групова фаза

4 ноември /сряда/:

11:00-14:35 Бадминтон, четвъртфинали

13:00-15:00 Плуване, серии

16:30-20:45 Бадминтон, полуфинали

5 ноември /четвъртък/:

11:55-12:55 Плуване, серии

14:45-16:25 Стрийт скейборд, момичета, квалификации

16:00-20:50 Бадминтон, финали

18:00-19:00 Стрийт скейборд, момичета, финали

6 ноември /петък/:

12:00 - 13:00 Плуване, серии

7 ноември /събота/:

11:00-14:45 Стрелба с лък, момичета, елиминации

16:00-19:45 Стрелба с лък, момичета, елиминации

8 ноември /неделя/:

13:00-15:10 Колоездене, шосе

12:30-14:30 Плажна борба, момичета - квалификации

17:00-19:30 Плажна борба, момичета - финали

9 ноември /понеделник/:

12:00-14:00 Стрелба с лък, момичета, елиминации

16:00-18:10 Стрелба с лък, момичета, четвъртфинали, полуфинали и финал

17:00-18:45 Баскетбол 3х3, финали

11 ноември /сряда/:

13:00-16:40 Таекуондо, квалификации

18:00-20:15 Таекуондо, финали

12 ноември /четвъртък/:

12:00-15:30 Брейк, момичета, квалификации

13 ноември /петък/:

11:00-14:40 Фехтовка, сабя, момчета

12:00-14:15 Брейк, момичета, финали

Забележка: Програмата на състезанията може да претърпи промени.

Програмата на телевизионното или онлайн излъчване може да претърпи промени в зависимост от българското участие.

Свързани статии:

Симона Иванова и Теодор Митев ще бъдат знаменосци на България на Младежките олимпийски игри в Дакар
Симона Иванова и Теодор Митев ще бъдат знаменосци на България на Младежките олимпийски игри в Дакар
Председателят на БОК Весела Лечева изпрати първата група български...
Чете се за: 04:17 мин.
БОК представи спортната екипировка и официалното облекло за Младежките олимпийски игри Дакар 2026
БОК представи спортната екипировка и официалното облекло за Младежките олимпийски игри Дакар 2026
Състезанията с българско участие ще бъда излъчени по БНТ 3 и на...
Чете се за: 04:37 мин.
#Летни младежки олимпийски игри Дакар 2026 #БНТ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
1
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
Почина Вежди Рашидов
2
Почина Вежди Рашидов
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
3
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил за лечение във ВМА
5
Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил за лечение във ВМА
Управляващите представиха параметрите на Проектобюджет 2027
6
Управляващите представиха параметрите на Проектобюджет 2027

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
2
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Други спортове

Весела Лечева се срещна с президента на ПСЖ в Доха
Весела Лечева се срещна с президента на ПСЖ в Доха
Очаквайте: Чавдар Атанасов, Алберт Попов и Тервел Замфиров в предаването "Арена спорт“ Очаквайте: Чавдар Атанасов, Алберт Попов и Тервел Замфиров в предаването "Арена спорт“
Чете се за: 00:37 мин.
Отново е време за Тур дьо Франс Критериум на Сингапур - гледайте в неделя по БНТ 3 Отново е време за Тур дьо Франс Критериум на Сингапур - гледайте в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:30 мин.
БНТ 3 представя Радослав Янков в поредицата "Спортните таланти на България" БНТ 3 представя Радослав Янков в поредицата "Спортните таланти на България"
Чете се за: 01:12 мин.
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
12032
Чете се за: 01:25 мин.
Симона Иванова е седма на 200 метра свободен стил Симона Иванова е седма на 200 метра свободен стил
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Бюджет 2027: По-високи приходи и разходи, нов дълг и съкращения в администрацията
Бюджет 2027: По-високи приходи и разходи, нов дълг и съкращения в...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Опозицията разкритикува Бюджет 2027: Води страната към рецесия и трайно обедняване Опозицията разкритикува Бюджет 2027: Води страната към рецесия и трайно обедняване
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Квартали в София остават без парно и без топла вода Квартали в София остават без парно и без топла вода
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Срив на технологичните гиганти: Как победата на демократите в САЩ...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Европа за мира в Украйна: След твърденията на Тръмп за предстоящо...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Николай Денков: Бюджетът на правителството може да доведе държавата...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
Атанас Пеканов: Намаляваме дефицита и държавния дълг, но запазваме...
Чете се за: 14:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ