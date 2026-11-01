ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 51% подкрепа на втория тур на президентските избори. Това сочат резултатите от екзитпола на агенция "Мяра" към 20.00 ч.

На втора позиция с 44,7% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.

4,3% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".

Избирателната активност според агенцията е 26,8% към 20.00 ч.