ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
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Избирателната активност според агенцията е 26,8% към 20.00 ч.
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Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 51% подкрепа на втория тур на президентските избори. Това сочат резултатите от екзитпола на агенция "Мяра" към 20.00 ч.
На втора позиция с 44,7% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.
4,3% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".
Избирателната активност според агенцията е 26,8% към 20.00 ч.