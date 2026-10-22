БОК представи спортната екипировка и официалното облекло за Младежките олимпийски игри Дакар 2026

Българският олимпийски комитет представи днес екипировката на делегацията ни за Младежките олимпийски игри Дакар 2026. Тя се състои от спортно и официално облекло. За първи път от години българският олимпийски тим ще дефилира в специални костюми, които бяха произведени за отбора от фирма „Камтекс“, която спечели обществената поръчка. Костюмите са в бял цвят, от две части с извезана емблема на БОК.

Спортната екипировка е ERREA - една от утвърдените и разпознаваеми компании в Европа. ERREA е основана през 1988 година в Италия и още от самото начало се фокусира върху създаването на висококачествени спортни продукти, които съчетават иновативен дизайн, модерни технологии и функционалност. За делегацията за Младежките олимпийски игри фирмата разработи специален дизайн, която съчетава традиционните цветове за България – част от националния ни трибагреник, както и характерни мотиви. Олимпийският ни тим за първи път ще е с екипировка на ЕRREA.

В ролята на манекени влязоха двама от участниците в Младежките игри – състезателката по ушу Калина Славчева и бадминтонистът Теодор Митев.

„Надявам се, че нашите спортисти ще се чувстват уверени с облеклата, които имат, защото на състезание от такъв мащаб е важен всеки един детайл. И спортната екипировка, и костюмите са съобразени с горещото време, което ще ни посрещне в Африка. Цветовете на официалното облекло кореспондират с Дакар - пустинята, слънчевото време“, каза председателят на БОК Весела Лечева.

Тя сподели, че никой в олимпийския щаб не прави прогнози за класиране, защото за тези Игри подборът бе направен по нова система - изцяло от световните федерации, съвместно с МОК, като националните олимпийски комитети нямаха решаващ глас.

„За нас е важно всички да имат най-добрите условия на подготовка, а в Дакар да покажат най-добрите си резултати“, добави Лечева.

Калина и Теодор казаха, че харесват екипите и се чувстват в тях удобно и красиво. Допада им ролята на манекени, но се надяват да бъдат запомнени и с успеха си на спортния терен.

„Екипите изглеждат страхотно и се радваме, че сме част от българския олимпийски отбор“, каза Калина Славчева.

България ще участва със 17 спортисти в 13 вида спорт - бадминтон, борба (плажна), брейк, гимнастика, джудо, колоездене, лека атлетика, плуване, скейтборд, стрелба с лък, таекуондо, ушу и фехтовка.

БНТ 3 ще предава състезанията с българско участие, а някои от тях ще бъдат излъчени на живо и на сайта на обществената телевизия.

След събитието председателят на БОК Весела Лечева потвърди новината на Световната федерация по стрелба, че е един от четиримата кандидати за президентския пост. Изборите са на 13 и 14 декември в Рим, а конкуренти на Лечева са настоящият президент Лучано Роси, президентът на Европейската конфедерация по стрелба Александър Ратнер, както и Константин Пироваров От Украйна.

„Моята състезателна кариера, както и сериозният ми управленски опит в спортните структури, и като минисктър, и като президент на федерация, и като вицепрезидент на европейската стрелба, правят тази номинация повече от логична. Смятам, че имам какво да дам на световната стрелба, ако бъда избрана, а и това ще е много висока оценка за българския спорт като цяло. Битката ще е много оспорвана, защото в нея са настоящият ръководител на световната федерация, както и тази на европейската. Винаги съм разчитала на честната игра, така че очаквам и сега да има оспорвана битка и феърплей“, каза Лечева пред журналистите.

Весела Лечева е двукратен олимпийски медалист, петкратен световен и осемкратен европейски шампион по спортна стрелба.