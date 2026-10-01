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БОК утвърди делегацията за Младежките олимпийски игри в Дакар

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Чете се за: 05:52 мин.
Спорт
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България ще участва със 17 спортисти в 13 вида спорт - бадминтон, борба (плажна), брейк, гимнастика, джудо, колоездене, лека атлетика, плуване, скейтборд, стрелба с лък, таекуондо, ушу, фехтовка на на Младежките олимпийски игри в Дакар. 

БОК утвърди делегацията за Младежките олимпийски игри в Дакар
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Изпълнително бюро на БОК утвърди делегацията за Младежките олимпийски игри Дакар 2026 по време на днешното си редовно заседание, проведено в София.

Останалите точки в дневния ред бяха приемане на доклад за дейността на БОК за периода юни 2026г. - септември 2026г.; разглеждане и утвърждаване на Правилник за организацията и провеждането на Националния младежки олимпийски спортен фестивал; разглеждане на предложение за утвърждаване състава на делегацията на БОК за участие в Младежките олимпийски игри в Дакар, Сенегал; разглеждане на предложение и вземане на решение за учредяване от страна на БОК на Българска олимпийска фондация; разглеждане на предложение и вземане на решение на основание чл. 43 т. 1О от Устава на БОК за избор на нови членове и председател на следните комисии на БОК - Комисия по олимпийска подготовка, Медицинска комисия, Комисия по Олимпийска солидарност, медийна комисия и комисия на атлетите; доклад на КС относно извършена проверка на основание решение на ИБ;

Председателят Весела Лечева акцентира върху две важни новини за БОК – посещението на делегация в Лозана по покана на президента Кърсти Ковънтри, както и решението на правителството да предостави нова сграда на централата.

„Вчера бяхме на първо посещение в сградата. Ще има нужда от вътрешни подобрения, но Българският олимпийски комитет получи достоен дом, който ще ползва десетилетия напред“, каза Весела Лечева.

През 2026 г. БОК разшири значително участието си в програмата „Олимпийска солидарност“ на Международния олимпийски комитет. Новото ръководство кандидатства по седем програми/ направления, по които предишното ръководство не е кандидатствало, и пренасочи средствата по континенталната програма към развитието на спорта. Така подкрепата от олимпийското движение достига до повече спортове, повече спортисти и повече хора в страната.

Със седем нови програми, два подкрепени национални отбора и четири спорта с нова подкрепа, БОК използва много по-пълно възможностите, които „Олимпийска солидарност“ предоставя на националните олимпийски комитети. Подкрепата вече обхваща не само администрацията, а и отборите, младите таланти, спортистите, образованието и олимпийските ценности и продължава да се разширява през 2027 г.

България ще участва със 17 спортисти в 13 вида спорт - бадминтон, борба (плажна), брейк, гимнастика, джудо, колоездене, лека атлетика, плуване, скейтборд, стрелба с лък, таекуондо, ушу, фехтовка на на Младежките олимпийски игри в Дакар.

Бадминтон

Елена Попиванова - индивидуално
Теодор Митев - индивидуално

Борба (плажна)

Кристин Илийна - кат. 45 кг

Брейк

Ая Краева - брейк денс

Гимнастика (спортна)

Никалас Наков - индивидуално

Джудо

Иван Николчев - кат. 81 кг

Колоездене

Димитър Митев - индивидуално по часовник, шосе

Лека атлетика

Зара Илиева - 3000 м
Стилян Орлинов - скок дължина
Васил Антонов - 400 м

Плуване

Симона Иванова - 200м свободен стил + 100 и 400 св. стил доп.*
Димитър Докузов - 400м свободен стил + 100 и 200 св. стил доп.*
Скейтборд

Юлия Плагенборг - стрийт скейтборд

Стрелба с лък

Неда Кендерова - рекърв
Таекуондо

Анди Владимиров - кат. +73 кг

Ушу

Калина Славчева - тайджикуан и чангкуан

Фехтовка

Никола Меицов - сабя

Треньори – 12

Илиян Кръстев - треньор бадминтон
Даяна Пашева - треньор борба (плажна)
Иван Калинов - треньор брейк
Делян Димитров - треньор гимнастика
Николай Станчев - треньор колоездене
Ганчо Дойков - треньор джудо
Атанас Иванов - треньор лека атлетика
Петър Иванов - треньор плуване
Марин Сладкаров - треньор скейтборд
Венцислав Великов - треньор стрелба с лък
Пламен Трънски - треньор таекуондо ВТ
Лиляна Чобанова - треньор ушу
Кирил Захаринов - треньор фехтовка

Ръководство – 2

Весела Лечева - Председател на БОК, ръководител на делегацията

Данаил Димов - Генерален секретар на БОК, заместник ръководител на делегацията

Изпълнителното бюро взе решение да учреди „Българска олимпийска фондация“. За председател на настоятелството бе избран д-р Володя Златев. В настоятелството влизат още Боран Хаджиев, Валентин Йорданов, Величка Христева, Йорданка Благоева, Мартин Миланов, Микеле Санторели.

Избрани бяха и нови помощни органи на Изпълнителното бюро на Комисия по олимпийска подготовка, Медицинска комисия, Комисия по Олимпийска солидарност, медийна комисия и комисия на атлетите.

В края на заседанието председателят на Контролния съвет проф. Антонио Антонов представи доклад от извършената проверка на БОК. Комисията е разгледала 1400 документа с обем от 10 000 страници за периода 2022-2026 г. Констатирани са редица нередности, с които бяха запознати членовете на Изпълнителното бюро.

#БОК #Весела Лечева

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