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Оливер Солберг поведе след първия етап на Рали Сардиния

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
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25-годишният пилот завърши 2,21-километровото преминаване на специалното трасе "Итири Арена Шоу" за 2:01.4 минути.

Оливер Солберг поведе след първия етап на Рали Сардиния
Снимка: БТА
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Шведът Оливер Солберг от отбора на Тойота спечели пролога на Рали Сардиния, последен кръг от Световния рали шампионат (WRC) за 2026 година.

25-годишният пилот завърши 2,21-километровото преминаване на специалното трасе "Итири Арена Шоу" за 2:01.4 минути. Така той изпревари миналогодишния победител в италианското състезание Себастиен Ожие (Франция, Тойота) с 0.8 секунди и беше на 1.1 секунда пред третия Елфин Еванс (Великобритания, Тойота).

В пролога на състезанието по-рано през деня Солберг даде най-добро време от 2:38.4 минути при второто си преминаване, изпреварвайки съотборника си Такамото Кацута (Япония) с три десети от секундата и третия най-бърз Тиери Нювил (Белгия, Хюндай) с четири десети.

Съперниците на скандинавеца в битката за титлата и негови съотборници Елфин Еванс (Великобритания) и Сами Паяри (Финландия) останаха съответно шести и осми в пролога с изоставане от над две секунди зад него.

В петък предстоят шест отсечки, докато през уикенда 10-те последни етапа ще решат шампиона през този сезон във WRC.

#Оливер Солберг

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