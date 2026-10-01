Оливер Солберг поведе след първия етап на Рали Сардиния

Шведът Оливер Солберг от отбора на Тойота спечели пролога на Рали Сардиния, последен кръг от Световния рали шампионат (WRC) за 2026 година.

25-годишният пилот завърши 2,21-километровото преминаване на специалното трасе "Итири Арена Шоу" за 2:01.4 минути. Така той изпревари миналогодишния победител в италианското състезание Себастиен Ожие (Франция, Тойота) с 0.8 секунди и беше на 1.1 секунда пред третия Елфин Еванс (Великобритания, Тойота).

В пролога на състезанието по-рано през деня Солберг даде най-добро време от 2:38.4 минути при второто си преминаване, изпреварвайки съотборника си Такамото Кацута (Япония) с три десети от секундата и третия най-бърз Тиери Нювил (Белгия, Хюндай) с четири десети.

Съперниците на скандинавеца в битката за титлата и негови съотборници Елфин Еванс (Великобритания) и Сами Паяри (Финландия) останаха съответно шести и осми в пролога с изоставане от над две секунди зад него.

В петък предстоят шест отсечки, докато през уикенда 10-те последни етапа ще решат шампиона през този сезон във WRC.