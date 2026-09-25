Ясен е календарът в MotoGP през сезон 2027

Следващият сезон в Световния шампионат по мотоциклетизъм на писта MotoGP ще има 22 кръга на пет континента и ще бъде проведен между март и ноември, съобщават организаторите. Сред най-големите промени е завръщането на Буенос Айрес, докато уличното трасе в Аделаида ще бъде абсолютен дебютант.

Пистата в Аделаида на практика заема мястото на Унгария в календара, а Филип Айлънд вече не е част от MotoGP.

Календар на MotoGP за 2027:

1. Тайланд-05-07 март

2. Катар-12-14 март

3. Бразилия-02-04 април

4. Аржентина-09-11 април

5. САЩ-23-25 април

6. Испания-07-09 май

7. Франция-14-16 май

8. Италия-28-30 май

9. Каталуния-11-13 юни

10. Нидерландия-25-27 юни

11. Германия-09-11 юли

12. Чехия-16-18 юли

13. Великобритания-13-15 август

14. Австрия-27-29 август

15. Сан Марино-10-12 септември

16. Арагон-17-19 септември

17. Португалия-01-03 октомври

18. Япония-15-17 октомври

19. Малайзия-22-24 октомври

20. Индонезия-29-31 октомври

21. Австралия-12-14 ноември

22. Валенсия-26-28 ноември