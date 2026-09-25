Ясен е календарът в MotoGP през сезон 2027

Сред най-големите промени е завръщането на Буенос Айрес.
Следващият сезон в Световния шампионат по мотоциклетизъм на писта MotoGP ще има 22 кръга на пет континента и ще бъде проведен между март и ноември, съобщават организаторите. Сред най-големите промени е завръщането на Буенос Айрес, докато уличното трасе в Аделаида ще бъде абсолютен дебютант.
Пистата в Аделаида на практика заема мястото на Унгария в календара, а Филип Айлънд вече не е част от MotoGP.
Календар на MotoGP за 2027:
1. Тайланд-05-07 март
2. Катар-12-14 март
3. Бразилия-02-04 април
4. Аржентина-09-11 април
5. САЩ-23-25 април
6. Испания-07-09 май
7. Франция-14-16 май
8. Италия-28-30 май
9. Каталуния-11-13 юни
10. Нидерландия-25-27 юни
11. Германия-09-11 юли
12. Чехия-16-18 юли
13. Великобритания-13-15 август
14. Австрия-27-29 август
15. Сан Марино-10-12 септември
16. Арагон-17-19 септември
17. Португалия-01-03 октомври
18. Япония-15-17 октомври
19. Малайзия-22-24 октомври
20. Индонезия-29-31 октомври
21. Австралия-12-14 ноември
22. Валенсия-26-28 ноември