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Джордж Ръсел над всички в Гран при на Азербайджан

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Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
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Британецът ще застане начело на решетката за пети път през сезона във Формула 1.

Джордж Ръсел над всички в Гран при на Азербайджан
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Джордж Ръсел спечели по доминантен начин квалификацията за Голямата награда на Азербайджан във Формула 1, а неговият съотборник в Мерцедес Андреа Кими Антонели даде едва 16-о време след катастрофа в първата сесия. Британецът ще застане начело на решетката за пети път през сезона, като от това място той има две победи - в Австралия и Австрия.

Квалификацията имаше драматично начало, тъй като Кими Антонели се удари в огражденията и остана едва 16-и в първата сесия. Лидерът в класирането при пилотите продължи към втората, но не успя да се завърне на трасето и това ще бъде стартовата му позиция в Баку.

Междувременно неговият съотборник Ръсел даде най-добър резултат в първата сесия с време 1:44.277 минути, но бе само с две хилядни по-бърз от Макс Ферстапен. Британският пилот на Мерцедес доминираше изцяло в петъчните тренировки, но добрата работа на Ред Бул изкачи четирикратния шампион на първо място в днешната сесия, а времето му от първата квалификация също бе обнадеждаващо.

Времената се подобриха във втората сесия и Ръсел отново бе най-бърз с 1:43.462 минути, а този път нидерландецът остана на 0.244 секунди зад него. Пилотът на Мерцедес обаче разби конкуренцията в последната квалификация, в която с изтичането на хронометъра даде рекордното време за деня 1:42.526 минути. Ръсел бе и единственият състезател с време под минута и 43 секунди.

Шарл Льоклер класира Ферари на второто място, но с цели 0.837 секунди изоставане от първенеца в единствената си летяща обиколка. Оскар Пиастри (Макларън) и Исак Хаджар (Ред Бул) ще започнат от втора линия, а трета ще заемат Ландо Норис (Макларън) и Люис Хамилтън (Ферари). Пиер Гасли (Алпин) ще стартира седми, а в последната сесия Ферстапен не успя да продължи прогреса и остана едва осми. Карлос Сайнс завърши на девето място в първата поява на Уилямс в трета квалификация през тази година, а Франко Колапинто (Алпин) оформи топ 10.

Състезанието за Голямата награда на Азербайджан ще започне в събота в 14:00 часа българско време.

#Формула 1 сезон 2026 #Джордж Ръсел #Гран При на Азербайджан #мерцедес

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