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Марк Маркес триумфира в Сан Марино и изравни Хорхе Мартин на върха в MotoGP

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Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
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Световният шампион се възползва от ранното отпадане на Марко Бедзеки и поведе в генералното класиране заради по-големия си брой победи

Марк Маркес триумфира в Сан Марино и изравни Хорхе Мартин на върха в MotoGP
Снимка: AP Photo
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Марк Маркес спечели Гран при на Сан Марино и направи нова важна крачка в битката за световната титла в MotoGP. Настоящият шампион с Дукати стигна до победата на пистата „Марко Симончели“ и се изравни по точки с Хорхе Мартин на върха в генералното класиране.

Ключовият момент настъпи още в първата обиколка. Потеглилият от полпозишън Марко Бедзеки с Априля падна самостоятелно и отпадна от надпреварата. Инцидентът отвори пътя пред Маркес, който до този момент се движеше втори.

След като пое водачеството, испанецът контролира състезанието и не позволи на преследвачите си да го поставят под сериозно напрежение до финала.

Най-близо до победителя завърши неговият по-малък брат Алекс Маркес. Пилотът на Грезини пресече финала само на 0.657 секунди зад световния шампион. Третото място заслужи Педро Акоста с Ред Бул КТМ, който изостана с 2.326 секунди от победителя.

Испанските пилоти наложиха пълна доминация в Сан Марино, като заеха първите шест позиции в крайното класиране.

Хорхе Мартин с Априля завърши пети и така позволи на Марк Маркес да го настигне в шампионата. Двамата вече имат по 274 точки, но пилотът на Дукати заема първата позиция благодарение на по-големия си брой победи през сезона.

Испанската доминация продължи и в по-ниските категории. В Moto2 победата спечели Мануел Гонсалес от Ликуи Моли, който по този начин запази лидерството си в генералното класиране.

В Moto3 триумфира Максимо Килес от Мото Аспар след изключително оспорван финал. Испанецът изпревари сънародника си Давид Алманса с едва 0.021 секунди и оформи още един успех за испанските състезатели в Сан Марино.

#Moto GP 2026 #Гран при на Сан Марино #Марк Маркес

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