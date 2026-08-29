Сами Паяри поведе след драматичен първи ден на рали Парагвай

Финландецът Сами Паяри с Тойота оглави генералното класиране след първия ден на рали Парагвай, 11-и кръг от Световния рали шампионат.

Паяри успя да завърши деня с 11.9 секунди аванс пред Хейдън Падън с Хюндай. Новозеландецът изненадващо беше начело в средата на състезателния ден, но впоследствие отстъпи първата позиция.

На трето място се движи британецът Елфин Еванс с Тойота, който изостава на 56.3 секунди от лидера. Еванс също не премина безпроблемно през изпитанията, след като спукана гума му коства ценно време.

Първият ден в Парагвай предложи сериозни изпитания за част от водещите пилоти. Такамото Кацута отпадна още в първата скоростна отсечка след зрелищно преобръщане.

Проблемите не подминаха и Себастиен Ожие. Французинът беше принуден да прекрати участието си за деня заради счупено окачване след серия от спукани гуми. Тиери Нювил също загуби значително време заради повреда в задното окачване.

При всички тези обрати Паяри запази най-добро темпо и се възползва от проблемите на своите конкуренти, за да излезе начело преди втория ден на надпреварата.

Николай Грязин, който се състезава с български лиценз, заема 20-ата позиция в генералното класиране.

Битката в рали Парагвай продължава с още девет скоростни отсечки, които могат сериозно да разместят подреждането в челото.







