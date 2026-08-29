БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Сами Паяри поведе след драматичен първи ден на рали Парагвай

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Финландецът изпревари Хейдън Падън в края на деня, докато редица фаворити бяха застигнати от инциденти и технически проблеми

Сами Паяри поведе след драматичен първи ден на рали Парагвай
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Финландецът Сами Паяри с Тойота оглави генералното класиране след първия ден на рали Парагвай, 11-и кръг от Световния рали шампионат.

Паяри успя да завърши деня с 11.9 секунди аванс пред Хейдън Падън с Хюндай. Новозеландецът изненадващо беше начело в средата на състезателния ден, но впоследствие отстъпи първата позиция.

На трето място се движи британецът Елфин Еванс с Тойота, който изостава на 56.3 секунди от лидера. Еванс също не премина безпроблемно през изпитанията, след като спукана гума му коства ценно време.

Първият ден в Парагвай предложи сериозни изпитания за част от водещите пилоти. Такамото Кацута отпадна още в първата скоростна отсечка след зрелищно преобръщане.

Проблемите не подминаха и Себастиен Ожие. Французинът беше принуден да прекрати участието си за деня заради счупено окачване след серия от спукани гуми. Тиери Нювил също загуби значително време заради повреда в задното окачване.

При всички тези обрати Паяри запази най-добро темпо и се възползва от проблемите на своите конкуренти, за да излезе начело преди втория ден на надпреварата.

Николай Грязин, който се състезава с български лиценз, заема 20-ата позиция в генералното класиране.

Битката в рали Парагвай продължава с още девет скоростни отсечки, които могат сериозно да разместят подреждането в челото.



#Сами Паяри #Рали Парагвай #Световен Рали Шампионат

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Жена бе задържана при посещението на Румен Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка (ОБЗОР)
2
Жена бе задържана при посещението на Румен Радев в Струмяни,...
Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния кв. „Христо Ботев“
3
Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния...
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни
4
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на...
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия 2027“
5
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия...
Здравният министър разпореди проверка на Гложенския манастир
6
Здравният министър разпореди проверка на Гложенския манастир

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
3
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Моторни спортове

Русе става столица на световния водомоторен спорт
Русе става столица на световния водомоторен спорт
Любослав Руйков смени отбора във Формула 4 Любослав Руйков смени отбора във Формула 4
Чете се за: 01:30 мин.
Швейцарец загина по време на мотоциклетното състезание Isle of Man Швейцарец загина по време на мотоциклетното състезание Isle of Man
Чете се за: 01:05 мин.
Себастиан Ожие влиза в битката за рекордна десета титла с участие във всички оставащи ралита Себастиан Ожие влиза в битката за рекордна десета титла с участие във всички оставащи ралита
Чете се за: 02:00 мин.
Сами Паяри покори "Рали Финландия“ за втора поредна година и записа историческа победа Сами Паяри покори "Рали Финландия“ за втора поредна година и записа историческа победа
Чете се за: 01:12 мин.
Ожие катастрофира, Паяри пое уверено към победата у дома Ожие катастрофира, Паяри пое уверено към победата у дома
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Пожар в Созопол наложи евакуация на туристи от хотели и почивни бази
Пожар в Созопол наложи евакуация на туристи от хотели и почивни бази
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Николай Денков за случилото се в Струмяни: Видяхме продължение на линията, в която управляващите не търпят критика Николай Денков за случилото се в Струмяни: Видяхме продължение на линията, в която управляващите не търпят критика
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Четвърти ден издирват оцелели след опостушителното наводнение между Непал и Тибет Четвърти ден издирват оцелели след опостушителното наводнение между Непал и Тибет
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Сделка между Вашингтон и Каракас за петролните резерви на Венецуела Сделка между Вашингтон и Каракас за петролните резерви на Венецуела
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Предимно слънчево, сутринта прохладно
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Небето над Аспаруховия плаж в във Варна ще се бъде сцена за цветни...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
В Нидерландия опазват 250-годишна вятърна мелница с дига
Чете се за: 00:32 мин.
По света
С 30% е поскъпнала пшеницата от юни насам – рекорд за...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ