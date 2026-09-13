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Съдът остави в ареста обвиняемия за палежите на автомобили в София на 9 септември

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Снимка: БТА
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Софийският градски съд остави в ареста 62-годишния Георги Врехопулос, обвинен за палежите на автомобили в столичните квартали „Хиподрума“ и „Лагера“ на 09 септември.

Според обвинението мъжът умишлено е запалил 13 автомобила с цел да изнудва застрахователите. Като исканият откуп е бил в размер на 500 000 евро.

Снимки: БТА

Защитата на Георги поиска той да бъде пуснат под домашен арест, защото се грижи за болната си майка в Стара Загора. Съдът не уважи искането, с мотивите, че Георги вече е осъждан, има достатъчно доказателства, че именно той е извършил палежите и има опасност да извърши ново престъпление. Решението подлежи на обжалване.

#автомобили в София #обвинен за палежиге #„Лагера“ #Хиподрума #съд #арест

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