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Дерой Дуарте: Аз съм скромен човек, но мечтите ми са големи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Моника Симеонова
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Чете се за: 05:25 мин.
Спорт
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Халфът на Лудогорец даде специално интервю за БНТ, в което говори за участието си на Мондиал 2026 и за целите в българския шампионат.

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Халфът на Лудогорец Дерой Дуарте беше част от отбора на Кабо Верде на Мондиал 2026. Неговият отбор стигна до 1/16-финалите на турнира, а Дуарте вкара гол на Аржентина. Халфът говори пред Моника Симеонова за специалните моменти в кариерата си и за целите с клубния тим.

"Първото нещо, което почувствах ... бях в шок, изненадан. Второто нещо беше веднага да потърся родителите си на трибуните и моя брат. Имахме една зона на стадионите, само за семействата на играчите. Отидох при тях и отпразнувахме заедно гола. Тогава усетих невероятна връзка между всички нас и смятам, че тогава ние шокирахме света", разкри националът на Кабо Верде.

"Изразът "мечтата се сбъдна" напълно важи за тази ситуация. Всяко дете си мечтае да играе на световното първенство и да отбележи гол. Това е нещо велико. За нас е гол. За нас беше специално изобщо, че участваме на шампионата, а това, че излязохме от групите и се изправихме срещу Аржентина, беше невероятно. Не мога да мечтая за нищо по-добро. Когато си от малка държава, никой не очаква нищо от теб. Но аз от малък знаех, че този момент ще дойде и си казвах, че ще вкарам гол. Ние сме единственият отбор, който не загуби в редовното време от финалистите Аргентина и Испания", коментира още Дуарте.

Запитан как се промени живота му след световното първенство, той отговори:

"Не само популярността и последователите. Чувствам, че карирата ми вече има по-голямо значение. Радвам се, че и за семейството ми беше специално. Те са скромни хора, които имаха възможност да гледат две от децата си да играят заедно на световно първенство. Родителите ми се местят от Африка в Нидерландия за нашето по-добро бъдеще. Роден съм там и съм играл за отбора на Нидерландия в юношестките гарнитури. Преди 4 години обаче взех решение да играя за държавата. Радвам се, че взех това въпросно решение. Видях перспектива за развитие на отбора на Кабо Верде. Отделно не е никак лесно да се пребориш с конкуренцията в нидерландския национален отбор. Там имам много добри играчи и си дадох сметка, че трябва да бъда реалист. И имам по-голям шанс в Кабо Верде. Повярвах в проекта и това прави много по-специално участието ми на световното първенство. Това, че играх за Кабо Верде, а не за Нидерландия, там където съм роден, наистина ме прави щастлив."

Дуарте получи кратка почивка след световното първенство, след което отново се завърна в Разград и редиците на Лудогорец. Той разкри, че съотборниците му се гордеят с изявите му на Мондиала.

"Още от дете това е мечта на всяко момче, но животът продължава и световното вече е в миналото. Това е футболът. Той се движи с бързо темпо и аз знаех, че трябва да се върна в Разград и да оставя спомените от лятото. Сега мисля само за изявите ми с клуба и това, че ние трябва да станем шампиони. Фокусът ми е само върху това", заяви халфът на Лудогорец.

Той коментира и целите на тима.

"Разбира се, целта в Лудогорец винаги е една. Клубът да бъде шампион. Започнахме първенството добре с 5 поредни победи. Имахме и липса на късмет, когато завършвахме наравно, но аз оставам положително настроен. Имаме самочувствие и класата да бъдем шампиони и ще направим всичко възможно това да се случи", каза Дуарте.

"Опитвам се да бъда по-добър играч всеки изминал ден, защото знам, че всичко зависи от мен. Да, показах добро лице на световното с Кабо Верде и като си играл на толкова голям форум, искаш още и още. Но също така съм здраво стъпил на земята. Винаги можеш да искаш повече, но трябва да знаеш къде се намираш и колко неща трябва да направиш. За да осъществя голям трансфер ще трябва да се потрудя. Аз съм скромен човек, но мечтите ми са големи. Имах сериозни оферти след Мондиала, но това е дълъг и сложен процес. За сега оставам в Лудогорец и мисля за по-успешния утрешен ден и за по-високите върхове", сподели играчът на Лудогорец.

Вижте целия разговор във видеото!

# Дерой Дуарте

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