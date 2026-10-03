Атанас Илиев ще води атаката на България срещу Исландия

България гостува на Исландия в третия си мач от Лигата на нациите. Отборът ни ще се опита да остави шансовете си живи за едно от първите две места в групата.

Националният ни отбор по футбол е в затруднено положение след оставката на селекционера Александър Димитров и лошите резултати в първите два мача. Тимът започна с поражение от Люксембург с 1:2 на 26 септември в Пловдив, а три дни по-късно на същото място завърши 0:0 с Естония. Исландия също не успя да се справи с Естония, но пък надигра Люксембург с 3:0.

Тази вечер Атанас Рибарски ще направи своят дебют като национален селекционер, след като до момента той водеше представителния ни тим до 19 години.

Отборът ни се надява най-накрая да постигне положителен резултат в Рейкявик. Исландия е на първо място в нашата група с 4 точки, България на последното с 1.

Очаква се Атанас Илиев да води атаката на България. Той беше повикан по спешност от Рибарски. Теодор Иванов отпадна от състава поради контузия.

Двубоят в столицата на Исландия е от 19:00 часа.

Вижте повече в прякото включване на Стефан Георгиев!