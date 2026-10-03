В очакване на „Под прикритие 6“: В студиото на Георги Любенов гостуват актьорите Михаил Билалов и Александър Сано

Киносъбитието на годината има едно име и то е „Под прикритие“, сезон 6. С нетърпение зрителите очакват кинопремиерата. Тя ще бъде в понеделник, на 5 октомври, в Зала 1 на НДК. Поради огромния интерес, на другия ден, на 6-и, отново ще има кинопрожекция. Сериалът ще се излъчва по БНТ за всички останали от 10 октомври, всяка събота, 22 часа. В студиото на „Денят започва с Георги Любенов“ гостуват актьорите Михаил Билалов и Александър Сано.

Михаил Билалов, актьор: "Аз имах шанса да прочета моите сцени, имах първи епизод и след като на предишни версии бях почти отчаян, че това не може да се направи, но когато прочетох финалния сценарий, казах: „Ей, това трябва да се направи, това е добро и трябва да се направи.“ Подходът е съвсем верен – има ретроспекции, които обясняват движенията на героите в съвременната епоха, те са в постоянна връзка в главите на героите. Историята е много емоционална, има семейни истории вътре, изключително любопитен сериал."

Александър Сано, актьор: "За шести сезон се говори от момента, в който петият е приключил, и се говори години наред. Искането за шести сезон е било достатъчно силно, за да може да бъде осъществено. Умишлено и нарочно не съм чел целия сезон. Опитах се да се огранича само до епизодите, в които участвам, и дори само до сцените, защото искам за първи път и аз като зрител да гледам сериала и да видя какво се случва. Почти не знам нищо за сюжета на сезона, за да си запазя това удоволствие."

Вижте повече в разговора