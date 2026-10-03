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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

В очакване на правителствената делегация, която ще отпътува за Солун

Николай Минков от Николай Минков
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Това е часът, в който вече пристигат членовете на делегацията. Държавната делегация, която ще пътува със „Спартана“ до Солун, за да получи костите. Подготовката тече, гвардейците вземат местата си. Малко по-късно, разбира се, в самолета ще се качи министър-председателят Румен Радев.

Само екип на Българската национална телевизия също ще пътува в този военен „Спартан“, откъдето също ще ви покажем кадри от полета между София и Солун.

В очакване сме за пристигането на правителствената делегация, която ще отпътува за Солун, начело с министър-председателя Румен Радев и министъра на културата Евтин Милошев.

Да, наистина, екип на Българската национална телевизия ще бъде във военно-транспортния самолет C-27J „Спартан“, за да получим останките на последния от Първото българско царство, който да бъде транспортиран до родината, където завинаги ще остане на родна земя.

Гвардейската част вече е тук, подготвя се да се качи във военно-транспортния самолет.

Както стана ясно, в Солун ще има кратка церемония, ще се подпише един приемо-предавателен протокол, докато споразумението между двете държави вече е парафирано.

Ще има и, съответно, речи от страна на двамата премиери, след което гвардейците ще понесат останките на българския владетел и на предполагаемите негови наследници. Нека да запомним, че все още това не е доказано.

И, разбира се, кулминацията ще бъде тук, в София, в 12:30.

Както виждате, военно-транспортният самолет вече е в очакване на българската официална делегация. Вълнението е голямо.

Николай Минков, БНТ: Безспорно, ние като журналисти сме участвали в много събития от междудържавно естество, интервюирали сме много правителствени ръководители, но този исторически момент, за мен лично като журналист, е уникален, неповторим. Не винаги в човешкия живот сме свидетели на това, когато останки на български средновековен владетел се завръщат в родината. Това можем да кажем засега. В очакване сме на събитията, които тепърва предстоят.

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков

#България посреща цар Самуил

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