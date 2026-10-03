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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

Тодор Чобанов: Самуил е една изключителна личност с огромно значение за българската история

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В човешкия живот може да се случи само веднъж такова събитие, може и да не се случи. Повече от хиляда години ни делят от смъртта на този изключителен човек, който е отдал целия си живот в служба на България, в битка с най-голямата империя по онова време. Човек, на който дължим страшно много, защото епопеята, която той води, всичко това, което той прави, въпреки финала след това, е основата, върху която след това ще се водят борбите за освобождение на България, това заяви в предаването "Цар Самуил: Завръщането".

Така, че Самуил е една изключителна личност с огромно значение за българската история и ние, наистина чудо, днес успяваме да посрещнем неговите тленни останки.

#България посреща цар Самуил #тодор чобанов

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