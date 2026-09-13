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Николай Иванов: Очаквам осъзната и адекватна реакция, нищо не е загубено

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Чете се за: 04:17 мин.
Спорт
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Бившият национален състезател по волейбол гостува в предаването „Арена спорт“ по БНТ.

Николай Иванов
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Координаторът на националните отбори по волейбол Николай Иванов гостува в студиото на „Арена спорт“ по БНТ. Бившият национален състезател коментира провеждащото се в момента в София европейско първенство по волейбол и сериозният интерес, който то генерира.

„Усеща се подем в интереса към волейбола, но това има своите закономерности. Българите сме така устроени - радваме се повече на победите и подкрепяме повече отборите когато побеждават. За наша радост, в последно време отборът ни е добре позициониран в европейски и световен мащаб и се създава една хубава атмосфера около него“, коментира Иванов.

Той сподели и мнението си загубата от Украйна в събота, която, според него, е дошла в точния момент.

„Приземяване? Определено да, масата от хората не го очакваха. Хората, които са запознати със силите в световен мащаб знаеха, че този мач няма да бъде лесен, аз също имах своите притеснения. Знам с какви единици разполагат украинците и с какъв треньор са начело. Много трудно се противодейства на топка, която лети със 125 км в час в различни посоки. Майсторски изпълнения от негова страна. Пред телевизора или в залата чувах хора, които се чудят защо една топка не може да се вземе. Скоростта последните 10 години страшно много се увеличи. Начални удари със 125-130 км/ч са нещо съвсем нормално“, добави Иванов.

Бившият национал е категоричен, че очаква положителна реакция от възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини.

„Реакцията мисля, че ще бъде осъзната и адекватна. Нищо не е загубено, тепърва шампионатът навлиза в по-високо темпо, от тук насетне няма да има слаби противници. По-добре да получиш такъв шамар в груповата фаза, отколкото в елиминационен мач, където всичко свършва. По всяка вероятност ние ще попаднем в потока на Франция, Германия и Турция. Възможни съперници са, показали сме, че играем добре с тях. По-важното е, че получихме удар сега, бих казал тежък удар. Опитахме се да играем, не ни се получи. Срещу нас имахме съперник със сериозни аргументи. Това ще ни бъде от полза в следващите мачове. Ще има реакция от нашия отбор и тя ще бъде положителна“, категоричен е Иванов.

Координаторът на националните отбори добави също, че е нормално очакванията към тима да бъдат големи, след като преди 12 месеца Александър Николов и компания станаха световни вицешампиони.

„Не можем да въздействаме върху емоциите и желанията на хората. Нормално е хора, които не са във волейбола, виждайки че сме световен вицешампион да мислят, че сме абонирани за първото място. Да ама не. Всеки се бори за място под слънцето, конкуренцията е убийствена. Представянето ни до момента е добро, имаме и резерви. От голямото желание да зарадваме 12 000 души в залата ни повлия да бъдем прецизни в действията си. Няма как да спечелиш мач с 40 непредизвикани грешки, 24 от тях от начален удар“, добави още Иванов.

Бившият национал за пореден път изтъкна огромното желание на ръководството на БФ Волейбол да бъде изграден Дом на волейбола. Иванов каза още, че интересът сред подрастващите към волейбола расте осезаемо през последните години.

Цялото интервю с Николай Иванов вижте във видеото!

#Николай Иванов

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