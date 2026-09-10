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Такамото Кацута бе най-добър в пролога на WCR в Чили

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Спорт
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Японецът зададе темпото на световния шампионат по автомобилизъм.

Такамото Кацута бе най-добър в пролога на WCR в Чили
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Такамото Кацута (Япония, Тойота) и неговият навигатор Джеймс Фултън зададоха темпото в Рали Чили от Световния шампионат по автомобилизъм WRC, след като дадоха най-добро време в пролога. Те поведоха в класирането с 4:16.2 минути на второто преминаване и водят с 2.4 секунди на Адриан Формо (Франция, Хюндай).

Фултън замени на мястото до Кацута Арън Джонстън, който се възстановява след високоскоростната катастрофа в Рали Парагвай.

"Джеймс върши отлична работа. Тренирахме заедно само няколко дни, но на всички ни е ясно колко добър навигатор е той. Ще изградим бързо химия помежду ни и ще напипаме правилния ритъм. За момента нещата вървят много добре и изобщо не съм притеснен", каза Кацута.

Лидерът в генералното класиране Сами Паяри (Финландия, Тойота) и Есапека Лапи (Финландия, Хюндай) делят третото място с 2.5 секунди зад Кацута. Руският пилот с български лиценз Николай Грязин пък заема пета позиция в категория WRC2.

#Такамото Кацута #Рали Чили

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