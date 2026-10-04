Габриела Димитрова и Боян Йотов дават начало на българската битка на световното по джудо

Габриела Димитрова и Боян Йотов ще поставят началото на българското участие на световното първенство по джудо в Баку. Двамата ще излязат на татамито в понеделник, 5 октомври.

Димитрова ще започне участието си в категория до 52 килограма срещу индийката Шарадха Чопаде, която заема 36-о място в световната ранглиста.

Българката вече има сериозни успехи през настоящата година. Тя стана шампионка на София оупън, а след това спечели и бронзов медал от турнира от Големия шлем в Тбилиси.

При мъжете Боян Йотов ще започне в категория до 66 килограма срещу хърватина Дани Клачар. Българският национал заема 16-о място в световната ранглиста, докато първият му съперник е 75-и.

Йотов също пристига на Световното първенство със значим успех зад гърба си през 2026 година. Българинът триумфира на турнира от Големия шлем в Будапеща и ще се опита да пренесе добрата си форма и на най-голямата сцена в Баку.

Междувременно българското джудо имаше поводи за радост и на родна земя. Състезателите на ЦСКА завършиха на първо място на турнира „Тодор Даракев“ в Пловдив.

"Червените“ бяха най-успешни сред състезателите във възрастите 6, 8 и 12 години, като спечелиха 9 златни, 3 сребърни и 6 бронзови медала. След тях се наредиха столичният "Илинден“ с 5 златни, 1 сребърен и 3 бронзови отличия и домакините от "Арена Спорт“ с 4 златни, 5 сребърни и 7 бронзови медала.

През втория ден на надпреварата, в турнира "Аякс“ при по-големите, най-много отличия завоюва „Арена Спорт“ – 8 златни, 5 сребърни и 8 бронзови. "Кано“ Русе се нареди втори с 4 златни, 4 сребърни и 8 бронзови медала, а "Десант“ Варна зае третата позиция с 4 златни, 2 сребърни и 4 бронзови отличия.