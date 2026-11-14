България завърши на пето място в общото класиране на еврошампионата по кикбокс

България завърши на пето място в общото класиране по нации на европейското първенство по кикбокс за мъже и жени в Скопие (Република Северна Македония). Националите завоюваха общо 26 медала - 10 златни, 5 сребърни и 11 бронзови, което ги нареди веднага след по-многобройните отбори на Унгария, Турция, Италия и Великобритания.

В последния ден на първенството Диян Димитров, Атанас Атанасов и Али Юзеир триумфираха с европейските титли в своите категории в стил К1. Димитров, който е представител на клуб "Десант", спечели финала в категория до 67 кг срещу представителя на Чехия Лукас Худлер. Победният му пример беше последван от Атанас Атанасов. Състезателят на клуб "Шуменска крепост" триумфира в категория до 71 кг след успех над Фуркан Арда (Турция). Драматичен развой на финала при 86-килограмовите донесе европейското злато на Али Юзеир. Представителят на клуб "Вокил" се наложи в оспорвани сблъсък срещу французина Хасан Хамилкаро с обрат в заключителните секунди.

България триумфира с отборната титла в стил Пойнт файтинг при жените. По пътя към първото място Христина Андонова, Калина Бояджиева, Александра Георгиева и Моника Петкова постигнаха четири последователни победи над тимовете на Норвегия, Унгария, фаворитките от Италия и Великобритания.

Индивидуални отличия в Скопие получиха Калина Бояджиева, която беше избрана за най-добър състезател на татами при жените и Христо Калайджиев - определен за най-добър съдия на ринга. Бояджиева спечели два златни медала в категория +70 кг в стиловете Пойнт Файтинг и Лайт контакт.

Христо Маринов пък получи съдийски клас "А" от Световната асоциация на кикбокс организациите (WAKO). По този начин България може да се похвали със седем от общо 105 рефери с този клас в целия свят.

В разговор с председателя на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Марио Иванов техническият директор на централата Сами Саво коментира, че българските съдии в ринговите дисциплини са сред най-елитните в кикбокса в световен мащаб.