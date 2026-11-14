БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

България завърши на пето място в общото класиране на еврошампионата по кикбокс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

Националите завоюваха общо 26 медала.

България завърши на пето място в общото класиране на еврошампионата по кикбокс
Снимка: Българска конфедерация по кикбокс и муай тай
Слушай новината

България завърши на пето място в общото класиране по нации на европейското първенство по кикбокс за мъже и жени в Скопие (Република Северна Македония). Националите завоюваха общо 26 медала - 10 златни, 5 сребърни и 11 бронзови, което ги нареди веднага след по-многобройните отбори на Унгария, Турция, Италия и Великобритания.

В последния ден на първенството Диян Димитров, Атанас Атанасов и Али Юзеир триумфираха с европейските титли в своите категории в стил К1. Димитров, който е представител на клуб "Десант", спечели финала в категория до 67 кг срещу представителя на Чехия Лукас Худлер. Победният му пример беше последван от Атанас Атанасов. Състезателят на клуб "Шуменска крепост" триумфира в категория до 71 кг след успех над Фуркан Арда (Турция). Драматичен развой на финала при 86-килограмовите донесе европейското злато на Али Юзеир. Представителят на клуб "Вокил" се наложи в оспорвани сблъсък срещу французина Хасан Хамилкаро с обрат в заключителните секунди.

България триумфира с отборната титла в стил Пойнт файтинг при жените. По пътя към първото място Христина Андонова, Калина Бояджиева, Александра Георгиева и Моника Петкова постигнаха четири последователни победи над тимовете на Норвегия, Унгария, фаворитките от Италия и Великобритания.

Индивидуални отличия в Скопие получиха Калина Бояджиева, която беше избрана за най-добър състезател на татами при жените и Христо Калайджиев - определен за най-добър съдия на ринга. Бояджиева спечели два златни медала в категория +70 кг в стиловете Пойнт Файтинг и Лайт контакт.

Христо Маринов пък получи съдийски клас "А" от Световната асоциация на кикбокс организациите (WAKO). По този начин България може да се похвали със седем от общо 105 рефери с този клас в целия свят.

В разговор с председателя на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Марио Иванов техническият директор на централата Сами Саво коментира, че българските съдии в ринговите дисциплини са сред най-елитните в кикбокса в световен мащаб.

#Европейско първенство по кикбокс в Скопие 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
1
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
2
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде много с опозицията, а не с проблемите и решенията
3
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде...
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да има няколко обвиняеми, но и разследването може да приключи без нито един
4
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да...
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
5
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на „Тракия“
6
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
6
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13

Още от: Други спортове

БНТ 3 ще излъчи слалома в Леви
БНТ 3 ще излъчи слалома в Леви
Щутгарт приема световния елит в конния спорт в годината, в която чества 40-годишнината на турнира Щутгарт приема световния елит в конния спорт в годината, в която чества 40-годишнината на турнира
Чете се за: 01:35 мин.
Димитър Михайлов е първият кандидат за нов председател на Българската федерация по олимпийско таекуондо Димитър Михайлов е първият кандидат за нов председател на Българската федерация по олимпийско таекуондо
Чете се за: 01:22 мин.
Почина легендата в биатлона Георги Палакарски Почина легендата в биатлона Георги Палакарски
Чете се за: 00:52 мин.
Карлос Насар: Следващата ми цел е втори златен олимпийски медал Карлос Насар: Следващата ми цел е втори златен олимпийски медал
Чете се за: 01:45 мин.
Спортни новини 14.11.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 14.11.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как трябва да изглеждат, за да имат ефект За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как трябва да изглеждат, за да имат ефект
Чете се за: 14:15 мин.
Общество
Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова, Румъния Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова, Румъния
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване във Франция Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване във Франция
Чете се за: 11:22 мин.
У нас
Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“, ДАРА...
Чете се за: 03:42 мин.
Азия
Нови протести и сблъсъци с полицията в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Политически реакции след промяната на кредитния рейтинг на страната...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ