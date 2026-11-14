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Почина легендата в биатлона Георги Палакарски

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Общество
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Почина легендата в биатлона Георги Палакарски
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След преживяна наскоро автомобилна катастрофа и кратък престой в болница и след много съпътстващи заболявания, днес на 72-годишна възраст почина Георги Палакарски. Той остави трайна и ярка следа в развитието на биатлона в страната, посочват от Българската федерация по биатлон и изразяват искрени съболезнования към семейството и близките на Георги Палакарски.

Старши треньор на националните олимпийци на Игрите в Калгари 1988 г., след това наставник в Словения, дългогодишен преподавател в катедра „Снежни спортове“ на Националната спортна академия „Васил Левски“ в София и дългогодишен управител на Планинската учебно-спортна база в Боровец.

Поклон пред светлата му памет!

#Георги Палакарски #почина #биатлон

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