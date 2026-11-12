11 национали достигнаха до финалите в своите категории на еврошампионата по кикбокс

Общо 11 национали достигнаха до финалите в своите категории на татами дисциплините на европейското първенство по кикбокс в Скопие (Република Северна Македония), а четири са бойците, които продължават към полуфиналите в ринговите надпревари.

Калина Бояджиева ще преследва две титли в категория +70 кг в стиловете Пойнт файтинг и Лайт контакт.

В стил Пойнт файтинг при жените дойдоха още три български успеха в полуфиналите - на Моника Петрова в категория до 50 кг, на Александра Георгиева при 60-килограмовите и в категория до 65 кг - на Христина Андонова.

При мъжете Виктор Грозданов (кат. до 63 кг) и Светослав Прокопов (кат. до 74 кг) също ще преследват златни отличия, а Мартин Димитров (кат. до 57 кг), Кристиян Милушев (кат. до 69 кг) и Николай Петров (кат. до 79 кг) остават с бронзови медали след загуби в полуфиналите.

В стил Кик лайт Катрин Гемкова (кат. до 65 кг) ще спори за златото, а Мартин П. Димитров е финалист мъжката категория до 94 кг. Симеон Любомиров, Петьо Футлев и Анелия Тодорова стигнаха до бронзовите отличия.

В стил Лайт контакт Кирил Илиев достигна до финал в категория до 57 кг. Анелия Тодорова също е финалистка при 50-килограмовите, а трети в своята категория станаха Мартин П. Димитров, Иван Кръстанов и Катрин Гемкова.

Трима български представители са полуфиналисти в стил К1. Сигурни медалисти в своите категории от шампионата в Скопие са Али Юзеир (86 кг), Атанас Атанасов (71 кг) и Диян Димитров (67 кг). До полуфинал в стил Лоу кик достигна и Георги Шагов в категория до 63,5 кг.