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Реферската комисия към БНФК проведе съдийски и треньорски семинар

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Спорт
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30 рефери и 25 треньори се включиха в него.

Реферската комисия към БНФК проведе съдийски и треньорски семинар
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Реферската комисия към Българска Национална Федерация Карате проведе съдийски и треньорски семинар и изпит в базата на националните отбори на стадион "Васил Левски" в столицата.

В него се включиха 30 рефери и съдии, които положиха теоретичен изпит и придобиха правоспособност или повишиха квалификацията си, както и 25 треньори от цялата страна.

Днес, по време на турнира "Супершампион", ще се проведе и практическата част от семинара, съобщават от централата.

#Българска национална федерация карате

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