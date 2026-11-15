Реферската комисия към БНФК проведе съдийски и треньорски семинар

Реферската комисия към Българска Национална Федерация Карате проведе съдийски и треньорски семинар и изпит в базата на националните отбори на стадион "Васил Левски" в столицата.

В него се включиха 30 рефери и съдии, които положиха теоретичен изпит и придобиха правоспособност или повишиха квалификацията си, както и 25 треньори от цялата страна.

Днес, по време на турнира "Супершампион", ще се проведе и практическата част от семинара, съобщават от централата.