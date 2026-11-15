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Историческа световна титла за България на първенството по скокове на батут

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Ивилин Маджаров и Елена Михайлов спечелиха златните медали във възрастовата група 11-12 години в новата дисциплина смесени синхрони.

Историческа световна титла за България на първенството по скокове на батут
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България има първите си световни шампиони по скокове на батут във възрастовата група 11-12 години в новата дисциплина смесени синхрони.

Ивилин Маджаров и Елена Михайлова спечелиха златните медали на първенството на планетата в Нандзинг, Китай.

На финала на смесените синхронни скокове българският тандем получи 45.60 точки. На второ място се класираха представителите на Япония Юдзуки Кикукава и Ичика Цузуку с 44.68 точки, а бронзовите отличия спечелиха състезателите на Русия Виктор Бабаев и Елисавета Зверева с 44.49 точки.

Първите български световни шампиони в тази възрастова група бяха поздравени и от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов в социалните мрежи.

„Въпреки тежките условия, при които тренират, тези деца изкачиха България на световния връх в един олимпийски спорт! Огромна радост, но и огромна отговорност за нас! Елена Михайлова и Ивилин Маджаров записаха имената си със златни букви в историята като първите световни шампиони в новата дисциплина смесен синхрон в своята възрастова група на световното първенство в Китай. Браво, деца! Гордеем се с вас! Поздравления за всички треньори и родители!“, написа министър Керязов.

България има още две четвърти места в синхронните скокове в същата възрастова група.

При девойките Никол Филипова и Елена Михайлова завършиха на четвърта позиция с 44.64 точки.

При младежите Георги Беловодски и Ивилин Маджаров също се наредиха четвърти, след като получиха 43.49 точки. Световни шампиони станаха руснаците Виктор Бабаев и Кирил Бицко с 47.75 точки.

#Световно първенство по скокове на батут в Нандзин 2026 г. #Елена Михайлова #Ивилин Маджаров

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