Васил Соколов: Световното първенство по самбо става все по-силно, а България продължава да печели медали

Старши треньорът на националния отбор на България по самбо Васил Соколов изрази задоволство от представянето на родните състезатели на световното първенство за мъже и жени в Ташкент, Узбекистан.

България приключи участието си с три медала - злато за Иван Хърков и бронзови отличия за Таня Радулова и Ана-Мария Манушева.

На пресконференция на Българската федерация по самбо Соколов подчерта, че конкуренцията на световните първенства става все по-сериозна, което придава допълнителна стойност на постигнатите резултати.

"Както каза и президентът на федерацията – това беше най-силното Световно първенство, а всяка година е все по-силно“, заяви националният селекционер.

Той отдели специално внимание на Иван Хърков, който спечели втората световна титла в кариерата си и завърши годината като европейски и световен шампион.

"С гордост мога да кажа, че наистина сме постигнали нещо. Иван Хърков тази година е и европейски, и световен шампион. Поклон пред него и ръководството, и тези момичета, които дадоха всичко от себе си на това първенство“, коментира Соколов.

Наставникът подчерта, че успехът е резултат от съвместната работа на състезателите, треньорите и ръководството на федерацията.

"Поздравявам шампиона и медалистките, целия екип и личния треньор на Иван Хърков. Успехът е на целия отбор, на цялото ръководство. Поздравявам и хората, които остават в сянка, и останалата част от отбора, които също се представиха достойно“, допълни той.

Васил Соколов коментира и условията, при които се е провело първенството в узбекистанската столица. По думите му спортната инфраструктура в Ташкент е направила изключително силно впечатление на българската делегация.

"Моите впечатления като треньор и като спортист са, че не бях виждал такъв спортен комплекс. Олимпийски център, сигурно имаше 15 еднакви хотела, както и 10 зали колкото "Арена София“. Снишeх се пред това, което са направили тези хора“, сподели специалистът.

Националният селекционер обърна внимание и на разпределението на световните титли при мъжете, което според него показва засилващата се конкуренция в международното самбо.